Nissan раніше прем’єри показав оновлений кросовер X-Trail. Незабаром модель втратить фірмові V-подібні радіаторні грати.

На офіційному сайті марки США з'явилася фотографія кросовера 2024 модельного року. Строго кажучи, це поки не X-Trail, а Rogue, але зовнішність позашляховиків для різних ринків майже не відрізняється: різниця тільки в силових установках. Ймовірно, оновлений бестселер Nissan покажуть на найближчому північноамериканському автосалоні у Лос-Анджелесі в листопаді.

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Прикмети оновленого Nissan Rogue - радіаторні грати з хромованими горизонтальними прутами, бампер з іншим дизайном, прямокутний лідар знизу, а також нові колісні диски. По низу бампера поменшало хрому, хоча можливо на рекламному знімку просто зображений кросовер з опціональним заводським пакетом.

Судячи зі шпигунських знімків, у салоні Nissan Rogue з'явиться більш сучасний інформаційно-розважальний комплекс. Збільшиться діагональ тачскріна, зміниться інтерфейс «гарячих» клавіш, замість двох шайб залишиться одна. Ймовірно, США просто запропонують вже знайому медіасистему з 12,3-дюймовим сенсорним дисплеєм.

Інформації про техніку немає, але схоже Nissan Rogue збереже трициліндровий 1,5-літровий турбомотор у зв'язці з варіатором. Версія з «атмосферником» 2.5 американцям не сподобалася, а чекати на гібриди e-Power за океаном поки не варто. Усі подробиці про оновлену модель очікуються до кінця року.