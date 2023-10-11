Перша модель, побудована на спеціальній платформі для електромобілів Dongfeng-Nissan Venucia, компактний позашляховик Venucia VX6, дебютує 23 жовтня. Ціна в КНР повинна складати 13 700-27 500 доларів США.

Минулого тижня VX6 зійшов з виробничої лінії в Гуанчжоу. Позашляховик китайського виробництва базується на спеціальному шасі електромобіля (EV) під назвою V-π.

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Платформу V-π був вперше представили у травні. Вона включає інтегрований електропривод з одним електродвигуном, сполучену систему теплового керування, передню підвіску з подвійними поперечними важелями та задню п’ятиважільну підвіску. Платформа підтримує зарядку 800 В.

VX6 має розміри 4658/1890/1656 мм. Довжина колісної бази становить 2850 мм. Трансмісія складається з двигуна потужністю 160 кВт і літій-залізо-фосфатної (LFP) батареї Contemporary Amperex Technology Co. (CATL). Максимальна швидкість становить 165 км/год.