Первая модель, построенная на специальной платформе для электромобилей Dongfeng-Nissan Venucia, компактный внедорожник Venucia VX6, дебютирует 23 октября. Цена в КНР должна составлять 13 700–27 500 долларов США.

На прошлой неделе VX6 сошел с производственной линии в Гуанчжоу. Внедорожник китайского производства основан на специальном шасси электромобиля (EV) под названием V-π.

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Платформа V-π была впервые представлена в мае. Она включает в себя интегрированный электропривод с одним электродвигателем, соединенную систему теплового управления, переднюю подвеску с двойными поперечными рычагами и заднюю пятирычажную подвеску. Платформа поддерживает зарядку 800 В.

VX6 имеет размеры 4658/1890/1656 мм. Длина колесной базы составляет 2850 мм. Трансмиссия состоит из двигателя мощностью 160 кВт и литий-железо-фосфатной (LFP) батареи Contemporary Amperex Technology Co. (CATL). Максимальная скорость составляет 165 км/ч.