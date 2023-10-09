Около 10 тысяч Nissan Ariya оказались с дефектом. В Nissan Ariya обнаружили сбой программного обеспечения.

Проблема носит программный характер и касается 9,8 тысячи экземпляров Ariya, проданных в США, пишет Insideevs.com со ссылкой на Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

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Неисправность обнаружена у 100 процентов отозванных машин: из-за сбоя в работе ПО может прерваться подача электроэнергии для защиты внутренних элементов и на панели при этом появится сообщение «EV System Off».

О проблеме с программным обеспечением компания знает еще с января 2022 г., и с того момента эксперты анализировали сбой и разбирались в том, насколько массовый характер он носит. Разобравшись в проблеме и найдя решение, Nissan объявил отзыв 9813 электромобилей Ariya 2023 модельного года – как с моноприводом, так и полноприводным. Другие модели Nissan и Infiniti дефекту не подвержены.

Согласно статистике продаж Nissan в США, в первой половине 2023 года японская марка реализовала 9,4 тысячи электрокаров: Ariya разошлась в количестве 5195 единиц, тогда как продажи Leaf упали на 44 процента по сравнению с прошлым годом, до 4234 штук.

Владельцы Ariya ранее столкнулись и с другим дефектом: при движении электрокаров отваливался руль. Выяснилось, что на некоторых машинах болт крепления может быть недостаточно затянут или отсутствует. По этой причине весной 2023 года было отозвано 1063 электромобиля.