Майже 10 тисяч Nissan Ariya виявилися з дефектом. У Nissan Ariya виявили збій програмного забезпечення.

Проблема носить програмний характер і торкається 9,8 тисячі екземплярів Ariya, проданих у США, пише Insideevs.com з посиланням на Національне управління з безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

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Несправність виявлена у 100 відсотків відкликаних машин: через збій у роботі ПЗ може перерватися подача електроенергії для захисту внутрішніх елементів і на панелі при цьому з'явиться повідомлення «EV System Off».

Про проблему з програмним забезпеченням компанія знає ще з січня 2022 року, і з того моменту експерти аналізували збій і розбиралися в тому, наскільки масовий характер він носить. Розібравшись у проблемі і знайшовши рішення, Nissan оголосив відкликання 9813 електромобілів Ariya 2023 модельного року – як з моноприводом, так і повнопривідних. Інші моделі Nissan та Infiniti до дефекту не схильні.

Згідно зі статистикою продажів Nissan у США, у першій половині 2023 року японська марка реалізувала 9,4 тисяч електрокарів: Ariya розійшлася в кількості 5195 одиниць, тоді як продажі Leaf впали на 44 відсотки в порівнянні з минулим роком, до 4234 штук.

Власники Ariya раніше зіткнулися і з іншим дефектом, який був схожим з несправністю Tesla Model Y: під час руху електрокарів відвалювалося кермо. З'ясувалося, що на деяких машинах болт кріплення може бути недостатньо затягнутий або відсутній. З цієї причини навесні 2023 року було відкликано 1063 електромобілі.