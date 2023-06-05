Відомо як мінімум про кілька випадків, коли у Tesla Model Y зламалось кермо під час руху.

У США відкликають 137 екземплярів Tesla Model Y через небезпечний дефект - у машин під час руху кермо може від'єднатися від кермової колонки. Відомо як мінімум про кілька таких випадків: автовиробник отримав не менше чотирьох гарантійних претензій, які можуть бути пов'язані з цією несправністю.

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Останній відомий інцидент стався у січні 2023 року. Власник Tesla Model Y розповів, що кермо електрокара раптово відірвалося під час їзди шосе і залишилося висіти на дротах. На щасливий збіг обставин, це не призвело до ДТП — водій зміг зупинити електрокар на узбіччі. Машину, з моменту купівлі якої пройшов лише тиждень, відвезли до сервісного центру.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) ініціювала розслідування за підсумком інциденту, і в результаті зобов'язала Tesla відкликати потенційно небезпечні електрокари — автовиробник має перевірити і, при необоротності, відремонтувати машини власним коштом. Відкликання стосується 137 екземплярів Model Y, лише у 10 відсотків з яких може відвалитися кермо.

Проблема криється у кріпленні кермового колеса до колонки, яке може бути недостатньо надійно зафіксовано. Ця деталь буде перевірена в сервісних центрах.

Варто зазначити, що проблема характерна не тільки для Model Y. У 2020 році кермо на ходу відірвалося у Model 3. Машина також була новою і, як з'ясувалося пізніше, справа теж була в болті, що кріпить кермо до колонки, його просто забули прикрутити.