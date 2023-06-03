Tesla відкрила попереднє замовлення на Roadster, попри неясну дату випуску. Компанія "сподівається", що виробництво вдасться налагодити наступного року. Ціна демократична.

Компанія Tesla знову приймає замовлення на “довгобуд” Roadster. Форма для замовлення електричної дводверки з'явилася на офіційному сайті Tesla 1 червня: там бажаючим пропонують внести передоплату в розмірі п'яти тисяч доларів, щоб зарезервувати свій екземпляр. Повна ціна "другого" Roadster складає 45 тисяч доларів. При цьому точного терміну випуску моделі Tesla досі не озвучила.

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На щорічних зборах акціонерів у травні глава Tesla Ілон Маск заявив про чергове зрушення дати появи «другого» Roadster. За його словами, проектування планується завершити до кінця цього року, а серійне виробництво компанія сподівається розпочати наприкінці 2024-го.

До цього запуск Roadster неодноразово відкладали. Модель представили ще у 2017 році з наміром поставити її на конвеєр через три роки. Однак через паніку навколо короновірусу та проблеми з поставками комплектуючих дебют відклали на 2022-й, а потім на 2023-й і, нарешті, на 2024-й. Причому обрані Маском слова не відкидають нового перенесення.

Крім цього, Roadster - нішевий автомобіль, який Маск назвав "навіть не вишнею на торті, а вишенькою на вишні". А тому він не входить до пріоритетних проектів для Tesla, яка націлена на нарощування обсягів продажів масових моделей. Крім того, у компанії є ще один "довгобуд" – гучний електропікап Cybertruck, за який багато клієнтів внесли по 100 доларів завдатку. У серію його збираються пустити на початку 2024 року.