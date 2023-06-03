Tesla открыла предварительный заказ на Roadster, невзирая на неясную дату выпуска. Компания «надеется», что производство удастся наладить в следующем году. Цена демократичная.

Компания Tesla снова принимает заказы на «долгострой» Roadster. Форма для заказа электрической двухдверки появилась на официальном сайте Tesla 1 июня: там желающим предлагают внести предоплату в размере пяти тысяч долларов, чтобы зарезервировать свой экземпляр. Полная цена "второго" Roadster составляет 45 тысяч долларов. При этом точного срока выпуска модели Tesla еще не озвучила.

Читайте также: Владелец Tesla Model Y назвал 8 причин избегать электрического кроссовера: видео

На ежегодном собрании акционеров в мае глава Tesla Илон Маск заявил об очередном сдвиге даты появления «второго» Roadster. По его словам, проектирование планируется завершить до конца этого года, а серийное производство компания надеется начать в конце 2024 года.

До этого запуск Roadster неоднократно откладывался. Модель представили еще в 2017 году с намерением поставить ее на конвейер через три года. Однако из-за паники вокруг короновируса и проблем с поставками комплектующих дебют отложили на 2022-й, а затем на 2023-й и, наконец, на 2024-й. Причем избранные Маском слова не исключают нового переноса.

Кроме этого, Roadster – нишевый автомобиль, который Маск назвал "даже не вишней на торте, а вишней на вишне". А потому он не входит в приоритетные проекты для Tesla, которая нацелена на наращивание объемов продаж массовых моделей. Кроме того, у компании есть еще один "долгострой" – громкий электропикап Cybertruck, за который многие клиенты внесли 100 долларов задатка. В серию его намерены пустить в начале 2024 года.