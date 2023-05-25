Владелец Tesla Model Y проливает свет на волнение в запасе хода, обслуживании, износе шин, длительности зарядки и других потенциальных нарушениях сделок.

Мэтт Данадел, владелец двух Tesla Model Y, поделился важными моментами, о которых следует помнить перед покупкой электрического внедорожника. В своем обзоре владельцев он поделился требованиями к владельцам электромобилей, которые изменили образ жизни, проливая свет на процесс зарядки, износ шин, рекуперативное торможение, волнение впрок, обслуживание и т.д.

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Данадел владеет Tesla Model Y Performance 2022 года и Model Y Long Range 2021 года, оба в комплектации с двойным двигателем и полным приводом. По оценкам EPA, первый обеспечивает запас хода в 488 км и может разгоняться от первой сотни всего за 3,5 секунды. Последний может проехать до 530 км на полном заряде и разгоняется до сотни за 4,8 секунды.

Tesla не открывает размер аккумулятора. Но приблизительные оценки показывают, что версии Performance и Long Range могут иметь емкость аккумулятора 81,0 киловатт-часа.

Одной из главных причин, почему Danadel избегает Tesla, опыт обслуживания. Он говорит, что популярность Tesla среди покупателей электромобилей может создать нагрузку на все еще развивающуюся сервисную сеть, которая пытается не отставать от растущего спроса. Он добавляет, что время ожидания для клиентов, желающих записаться на прием, может быть долгим и потенциально вызывать неудобства.

Другим недостатком владения Tesla является отсутствие Android Auto и Apple CarPlay. Обе системы сегодня популярны в автомобилях и позволяют клиентам отображать функции своих смартфонов на информационно развлекательных системах автомобиля. Tesla, с другой стороны, использует свое собственное программное обеспечение, которое, по словам Danadel, "превосходит возможности Android Auto и Apple CarPlay".

Данадель перечислил шесть других моментов, которые следует помнить перед покупкой Model Y. Он также поделился решением потенциальных проблем, с которыми могут столкнуться владельцы после перехода с традиционного автомобиля на Model Y.