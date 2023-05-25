Власник Tesla Model Y проливає світло на хвилювання про запас ходу, обслуговування, знос шин, тривалість зарядки та інші потенційні порушення угод.

Мет Данадел, власник двох Tesla Model Y, поділився важливими моментами, про які слід пам’ятати перед покупкою електричного позашляховика. У своєму огляді власників він поділився вимогами до власників електромобілів, які змінили спосіб життя, проливаючи світло на процес заряджання, знос шин, рекуперативне гальмування, хвилювання про запас, обслуговування тощо.

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Данадел володіє Tesla Model Y Performance 2022 року та Model Y Long Range 2021 року, обидва в комплектації з подвійним двигуном і повним приводом. За оцінками EPA, перший забезпечує запас ходу в 488 км та може розганятися від до першої сотні всього за 3,5 секунди. Останній може проїхати до 530 км на повному заряді та розганяється до сотні за 4,8 секунди.

Tesla не розкриває розмір акумулятора. Але приблизні оцінки показують, що версії Performance і Long Range можуть мати ємність акумулятора 81,0 кіловат-годин.

Однією з головних причин, чому Danadel уникає Tesla, є досвід обслуговування. Він каже, що популярність Tesla серед покупців електромобілів може створити навантаження на сервісну мережу, яка все ще розвивається та намагається не відставати від зростаючого попиту. Він додає, що час очікування для клієнтів, які бажають записатися на прийом, може бути довгим і потенційно викликати незручності.

Іншим недоліком володіння Tesla є відсутність Android Auto та Apple CarPlay. Обидві системи сьогодні популярні в автомобілях і дозволяють клієнтам відображати функції своїх смартфонів на інформаційно-розважальних системах автомобіля. Tesla, з іншого боку, використовує своє власне програмне забезпечення, яке, за словами Danadel, «перевершує можливості Android Auto та Apple CarPlay».

Данадель перерахував шість інших моментів, про які слід пам’ятати перед покупкою Model Y. Він також поділився вирішенням потенційних проблем, з якими можуть зіткнутися власники після переходу з традиційного автомобіля на Model Y.