20:26, 24 вересня 0

Під капотом цього X-Trail є бензиновий двигун, але він не обертає колеса. По суті, ДВЗ – лише генератор у гібридному приводі, де головну роль відіграють електромотори. Та й інші агрегати у цьому Nissan зовсім не схожі на традиційні для цього бренду.

Як колишній власник Nissan X-Tail минулого покоління, я з нетерпінням чекав появи нової генерації. Але не міг уявити, що зміни будуть настільки кардинальними. Щобільше: зі знайомих мені рис у новому X-Trail я знайшов хіба що кермо та шильдик з назвою моделі. Все інше – абсолютно інше.

Найкраще – всередині

Зовнішність не стала одкровенням, адже Nissan вже робив автомобілі в цьому стилі. Найбільш схожим був Qashqai, який на українському ринку з’явився десь на рік раніше «Ікс-Трейла». Старший брат має більшу решітку радіатора, фари, додаткове віконце на задній стійці та інші задні ліхтарі. Він на 26 см довший та на 10 см вищий за Qashqai, тож і виглядає більш солідно. До речі, X-Trail може мати навіть третій ряд сидінь, та, отже додаткова довжина йому зовсім не зайва.

Що насправді вразило, то це салон. Це просто рівень BMW X5 чи авто подібного класу! Так, на тесті у нас максимальна комплектація, але в минулих поколіннях навіть близько не було такого виразного дизайну, ергономіки, якісних матеріалів та сучасного мультимедіа. М’який пластик, все оббито шкірою, хромовані обідки деталей – суцільна візуальна насолода!

Шкіряні крісла мають фактурні ромбики та м’яке наповнення. А величезний широкий екран та водійський дисплей радують кольором, чіткістю, графікою та швидкістю роботи. Блок клімат-контролю залишився окремим, тож щоб змінити температуру та обдув, не потрібно шукати відповідно меню в дисплеї. Чесно, навіть прискіпатися до чогось важко. Хіба що прийом радіостанцій – він чомусь тут не дуже впевнений та якісний. Треба слухати Spotify зі свого смартфона.

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Пасажири другого ряду теж помітили заміни на краще. Двері у них відчиняються майже на 90 градусів, а всередині є обігрів сидінь, два роз’єми USB, шторка на вікні, сонце з панорамного люка і навіть власне регулювання клімату! Диван вже не так піднятий, як у минулому X-Trail, місця вдосталь і в ширину, і для ніг. Крісла відсуваються вздовж, спинки нахиляються, підлокітник широкий та має два місця для келихів, – все зроблено для комфорту та затишку. Так, ці місця під келихи знову не прикриті нічим і їх видно з багажника – нарешті, знайшов ще одну схожість з минулим поколінням!

Багажник і раніше був величезним та багатофункціональним, і зараз він не підвів: є 575 літрів об'єму, розетка-прикурювач, змінний рівень підлоги, рівна площина при складених сидіннях та м'який ворс оббивки. Багажний відсік можна не лише збільшити, але й зменшити до 475 літрів, якщо замовити 7-місну версію. Мало хто з конкурентів може перевезти стільки людей одночасно.

Гібрид чи електричка?

Але найбільше дивує новий X-Trail саме технологіями, як і в ньому заховані. Адже усі комплектації цього автомобіля, доступні на українському ринку, оснащені… ні, не перевіреним часом двигуном об'ємом 2,4 л, на який прекрасно ставиться ГБО. А навіть навпаки – гібридними установками з різними ступенями електрифікації. Найбільш прості – це м'які гібриди з 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном на 163 к.с. А на вершині стоїть e-POWER e-4ORCE 4WD, який приводиться в рух електромоторами, але в якості генератора живиться тим самим бензиновим мотором. Є дві такі версії: під назвою e-POWER прихований передній привід та 204 к.с., а повний привід називається e-4ORCE 4WD та розвиває вже 213 к.с.

Подібну технологію, коли бензиновий двигун не має прямого доступу до приводу коліс, ми вже тестували у гібридній Honda CR-V. Потім цей привід «хондівці» перенесли на інші свої моделі. Але там силовий агрегат деколи мав зв’язок з колесами, а у Nissan – ні. У Nissan технологія власна, хоча в цілому схожа.

Як у «Хонди», коли натискаєш на педаль акселератора, бензиновий двигун набирає оберти. Щоправда, на дисплеї, який в інших машин за тахометр, тут відсоток потужності гібридної системи. І це тандем прекрасно розганяє машину! Динаміка якась середня між потужним електрокаром та бензиновиком. Потужно, та не різко, ніби й плавно, зате швидко. За паспортними даними за 7 секунд до сотні, і для кросовера це прекрасний варіант!

Високий позашляховик добре тримає дорогу, непогано слухається керма та дуже прогнозований в поворотах. На швидкості не чути ні мотору, ні особливого шуму вітру чи коліс. Підвіска також близька до «золотої середини» – досить пружна та комфортна, не передає на кузов нерівностей нашого рельєфу. Хіба що деколи «проб’є» на великій ямі, однак це можна записати в «мінус» великим низькопрофільним колесам.

Як і більшість сучасних електричок, у Nissan X-Trail кілька режимів руху, рекуперації та навіть Е-Pedal – тобто можливість керувати однією педаллю газу, як на повністю електричному Leaf. Звичайно, щоб їздити з однією педаллю, потрібно призвичаїтись. Та й спортивний режим не приносить особливо нічого, окрім шуму ДВЗ. Ну а рекуперацією я б користувався лише в тому випадку, коли пальне на нулі та треба доїхати до заправки.

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Витрата пального в змішаному виходить близько 6 - 7 літрів на сотню. Цікаво, що в офіційних характеристиках вказана витрата в залежності від швидкості. І якщо на міських до 56 км на годину апетит становить 6,2-6,6 л на 100 км, то для 130 км на годину – вже 7,8 – 8,2 літра. Однак про жодних 10-12 літрів, як у подібних бензинових кросоверів, тут не йдеться. Тобто гібридний привід дійсно економний, і наближається навіть не до звичайних систем минулого покоління, а до плагін-гібридів. Щоправда, останні можуть їздити до сотні кілометрів взагалі без споживання бензину, якщо їх вчасно заряджати від розетки. В Х-Trail без бензину далеко не заїде, хоча й режим вимкнення ДВЗ та руху лише на електриці є.

Новинка обладнана величезним набором систем пасивної та активної безпеки. Авто допомагає під час руху на трасі тримати швидкість за транспортом попереду. Втримує у своїй смузі, попереджає про перешкоди в сліпій зоні. У випадку аварії подушки розкриються не лише по периметру кузова, але й між водієм та пасажиром. Світлодіодні фари світять як вдень та не заліплюють зустрічний транспорт. А якщо водій «спіймав ґаву», машина сама загальмує. Важливо, що більшість цих систем безпеки є у всіх версіях X-Trail, навіть базовій. Вищі версії додають комфорту – камера заднього виду та система огляду 360, система розпізнавання рухомих об’єктів, звук для пішоходів – вже у вищих комплектаціях.

У вищий світ

На перший погляд здається, що відчутних недоліків у Nissan X-Trail нема? Можливо й так, поки не ознайомишся з цінами. За нові технології, комфорт, динаміку треба платити, і вони далекі від тих, які були на минулому поколінні. Автомобіль в максимальній комплектації, як у нас на тесті, коштує 1 938 060 грн. А з кольором «преміум перламутр» – ще на 50 тисяч більше. Виходить майже два мільйони, тобто 53,7 тисячі доларів. Зрозуміло, чому інтер'єр нагадує BMW? Так, за таку ціну вже продаються базові Х3.

А от конкуренти з мас-маркету відчутно дешевше. Так, в них немає стільки технологій, м'якої шкіри та шумоізоляції, та й витрата пального набагато вища. Однак до такої ціни навряд чи готові такі ж колишні власники минулих X-Trail, як і я. Звичайно, можна придивитись до менших комплектацій – модель починається з 1 172 270 грн ($ 31,7 тисячі), а це досить конкурентна ціна в класі. Однак це вже буде не той X-Trail, який викликає стільки позитивних емоцій та захвату.

Залишається сподіватись ще на одне – з часом нові технології дешевшають, а разом з ними і автомобілі. Хоча може бути й зовсім інше – конкуренти підтягнуться до X-Trail як за інноваційністю, так і за ціною. Як у випадку з Mazda CX-60 та Hyundai Tucson. Менше з тим, поживемо – побачимо.

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