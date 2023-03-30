Кросовер може мати під капотом м'яку гібридну установку або систему e-POWER, тобто гібрид, який приводиться в рух виключно електродвигунами.

В Україні починаються продажі четвертого покоління X-Trail. Стартова ціна новинки починається від 1 193 010 грн ($31 400), найкраще оснащена версія – 1 973 600 грн (майже $52 тисячі).

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У новій генерації цієї моделі Nissan спирався на усталену філософію всіх трьох попередніх поколінь X-Trail: м'язистий дизайн, утилітарність і широкі можливості повного приводу. Новий X-Trail представлений в Україні у п'яти- та семимісній конфігурації на вибір.

У екстер'єрі виділяються фірмові елементи дизайну Nissan: панорамний дах і V-подібна решітка радіатора. Фронтальний ракурс обрамляють виразні фари, вбудовані у передній бампер із денними ходовими вогнями та вказівниками поворотів, розташованими вздовж лінії між дверима та кузовом.

З боків м'язисті передні та задні колісні арки виділяють X-Trail з-поміж інших автомобілів на дорозі, а вставки в основі дверей забезпечують плавність ліній. Задня стійка у формі плавника дельфіна надає задній частині автомобіля атлетичного вигляду, три чверті якої охоплюють панорамні фари.

Клієнти також цінують можливість персоналізувати свій автомобіль. Саме тому новий X-Trail доступний у 10 кольорах кузова з п'ятьма двоколірними комбінаціями — усього 15 варіантів на вибір.

Технологія e-POWER

Новий X-Trail став другою моделлю в європейській лінійці Nissan, яка оснащена інноваційною системою e‑POWER. Вона складається з акумулятора великої ємності та силової установки, інтегрованої з бензиновим двигуном зі змінним ступенем стиснення, генератором, інвертором і переднім електромотором потужністю 150 кВт (204 к.с.). Принцип дії цієї силової установки означає, що колеса приводяться в рух лише електромотором, який забезпечує миттєву лінійну реакцію акселератора.

Для європейського ринку модель працює з 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном зі змінним ступенем стиснення та вихідною потужністю 150 кВт (204 к.с.). Цей бензиновий двигун використовується винятково як генератор енергії, а колеса приводяться в рух електромотором. Це означає, що двигун завжди працюватиме в оптимальному діапазоні, а це запорука високої економії пального.

Завдяки суто електричному приводу відсутня затримка, як у випадку з двигунами внутрішнього згоряння. Миттєва реакція забезпечує високий крутний момент і динамічне прискорення, що зробить обгін або виїзд на шосе легшим і більш упевненим.

Невіддільною особливістю силової установки e-POWER є «лінійне регулювання» роботи бензинового двигуна, що гарантує відповідну частоту обертів відносно швидкості руху автомобіля та запобігає ефекту «збільшення обертів» традиційних ДВЗ у разі різкого прискорення.

Окрім цих переваг, силова установка e-POWER гарантує тихий рух. Наприклад, за швидкості 40 км/год звук в автомобілі на 8 дБ нижчий, ніж у конкурентів.

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Режим e-Pedal Step

З огляду на те, що близько 70% часу за кермом проводиться в місті та приміських районах, Nissan розробив цілком новий режим e-Pedal Step, який передбачає керування автомобілем лише однією педаллю газу.

Спершу систему потрібно активувати за допомогою перемикача на центральній консолі, після чого можна виконувати прискорення шляхом натискання на педаль газу, як зазвичай. При відпусканні педалі e-Pedal Step, X-Trail почне гальмувати з гальмівним зусиллям 0,2 g. Цього буде достатньо для ввімкнення стоп-сигналів і сповільнення до «пішохідної» швидкості. Це забезпечує максимально плавне паркування на низькій швидкості. Водії швидко регулюють силу натискання педалі газу, щоб зберігати плавність руху та забезпечити інтуїтивне, менш вимогливе водіння в умовах міста.

М'яка гібридна система MHEV

Попри безумовно вищий попит на версію X-Trail із системою e-POWER, модель також пропонується з 1,5-літровим турбодвигуном зі змінним ступенем стиснення, що традиційно приводить у рух колеса. Двигун має вихідну потужність 120 кВт (163 к.с.) і крутний момент 300 Нм, і пропонується в конфігурації з переднім приводом. Потужність передається на колеса за допомогою безступеневої трансмісії Xtronic. Під час спокійного руху або легкого прискорення двигун перемикається на високий ступінь стиснення для оптимізації витрати пального, натомість у ситуаціях, що потребують від автомобіля більшої продуктивності, ступінь стиснення знижується.

Силова установка також оснащена м'якою гібридною системою MHEV. Ця система працює разом з технологіями Torque Assist, Extended Idle Stop, Quick Restart і Coasting Stop, що сприяють економії пального та зниженню рівня викидів CO 2 в атмосферу.

Енергія, що відновлюється шляхом рекуперації під час сповільнення, зберігається в літій-іонній батареї. Ця накопичена енергія використовується для роботи систем автомобіля, коли двигун зупинено, наприклад під час зупинки на червоне світло. Крім того, під час прискорення крутний момент може збільшуватися приблизно на 6 Нм.

Система e-4ORCE

Нова система повного приводу, спеціально розроблена для електрифікованих силових установок Nissan, представлена на абсолютно новому X-Trail для європейського ринку.

e-4ORCE забезпечує надійне зчеплення з дорогою та впевнене прискорення за будь-яких умов завдяки передовій технології повного приводу Nissan. Буква «e» в e-4ORCE означає повністю електричний привід Nissan. «4ORCE» означає фізичну потужність і енергію автомобіля, а «4» означає контроль повним приводом.

Нова система з двома електромоторами має загальну потужність 157 кВт (213 к.с.) завдяки мотору потужністю 94 кВт, встановленому позаду, який забезпечує різке прискорення від 0 до 100 км/год лише за 7 секунд. Система e-4ORCE має в 10 000 разів швидшу реакцію на зміну зчеплення коліс з поверхнею та розподіл крутного моменту, аніж механічна система повного приводу. Крім того, постійний перерозподіл крутного моменту та майже ідеальний баланс ваги сприяють підвищеній керованості та комфорту, забезпечуючи потужну, але плавну роботу автомобіля.

Система e-4ORCE керує вихідною потужністю та ефективністю гальмування кожного колеса, забезпечуючи плавність і стабільність, а отже, сприяє впевненості водія у дотриманні наміченої траєкторії руху практично на будь-якому дорожньому покритті й не вимагаючи зміни стилю водіння чи зусилля. Наприклад, під час повороту на засніженій дорозі автомобіль може точно дотримуватись наміченої водієм траєкторії завдяки високоточному керуванню мотором, розподілом крутного моменту та гальмам. Вміле долання широкого спектра дорожніх покриттів робить водіння більш приємним, даючи водієві впевненість у багатьох сценаріях водіння.

Інженери вдосконалили технологію точного керування та електромотори системи e-4ORCE для забезпечення неперевершеного комфорту під час подорожі. Крени автомобіля зведено до мінімуму завдяки додаванню до звичайного рекуперативного гальмування переднім мотором, яке використовується сьогодні в типових електричних і гібридних системах, рекуперативного гальмування заднім мотором.

Окрім оптимізації розподілу крутного моменту між передніми та задніми колесами, система застосовує незалежне керування гальмами на кожному з чотирьох коліс, щоб максимізувати силу повороту, створювану кожним колесом. Завдяки цьому входження у повороти точно відповідає намірам водія, майже не потребуючи додаткових налаштувань кермування.

Інтер'єр преміум класу

Інтер'єр Nissan X-Trail встановлює новий стандарт у своєму сегменті завдяки вишуканій атмосфері, оригінальному дизайну та високому рівню комфорту.

Велику увагу приділено ергономіці й тактильним властивостям перемикачів і кнопок, що вирізняються високою якістю. Дослідження чітко показали, що клієнти віддають перевагу простим у використанні базовим функціям, тому X-Trail має прості, інтуїтивно зрозумілі елементи керування обігрівом/кондиціонуванням повітря, а також кнопки, що керують функціями центрального екрана, як-от аудіо та навігація.

У верхній частині центральної консолі знаходяться електронний перемикач передач, селектор режиму водіння та подвійні підсклянники, а також бездротовий зарядний пристрій на 15 Вт для смартфонів. У комбінованому підлокітнику переднього сидіння є простір із відкидною кришкою для зберігання речей. Кришка відкидається в боки, що полегшує доступ для пасажирів задніх сидінь, на відміну від кришки, що відкидається назад.

Під верхнім ярусом пливучої консолі є місце для зберігання сумочки або планшета, що забезпечує оптимальне використання простору, адже в сімейному автомобілі не буває зайвого місця.

Нове комфортне підсвічування салону білого кольору з рівномірним розподілом створює атмосферу спокою та гармонії.

Практичність

Для зручного завантаження речей, встановлення дитячого крісла або комфортного розміщення в автомобілі, доступ до сидінь другого ряду став ще легшим завдяки відкриванню пасажирських дверей майже на 90 градусів.

Другий ряд сидінь розділений у пропорції 60:40. Крім того, автомобіль має центральний люк, завдяки якому легко транспортувати довгі предмети, наприклад лижі, не опускаючи жодної частини другого ряду сидінь. Другий ряд також можна посунути вперед, щоби збільшити багажний відсік і забезпечити легкий доступ до сидінь третього ряду в семимісній конфігурації.

Пасажири другого ряду користуються всіма зручностями завдяки спеціальним елементам керування системою обігріву/кондиціонування повітря, що забезпечує комфорт пасажирів. Ключовим елементом гармонійної сімейної подорожі є стабільна подача енергії для живлення електронних пристроїв. Пасажири другого ряду можуть скористатися роз'ємами USB типу A та C. А батьки немовлят і малюків оцінять вбудовані в задні двері пасажирського салону протисонцеві шторки, якими легко керувати однією рукою.

Завдяки оптимальному використанню простору платформи Alliance CMF-C новий X-Trail може мати третій ряд пасажирських сидінь у багажнику. Окремі сидіння, які легко ховаються у підлогу, призначені для комфортного розміщення пасажирів зростом до 160 см, що робить X-Trail одним із найбільш просторих автомобілів у своєму сегменті. Завдяки оптимізації простору пасажири третього ряду можуть сховати ноги під другий ряд сидінь.

Коли два задні сидіння не використовуються, X-Trail опиняється серед лідерів сегмента за загальним об'ємом багажного відсіку - 585 літрів, на 20 літрів більше за попередника. Цей значний об'єм досягається завдяки найкращій у класі довжині, а також ширині між колісними арками. Збільшена корисна площа багажного відсіку полегшує завантаження багажу та зберігання дрібних предметів. Крім того, завдяки модульній конструкції двох полиць багажного відсіку можна отримати до 16 варіантів конфігурації для оптимального використання простору.

Якщо ваші руки зайняті, скористайтесь задньою кришкою багажного відсіку з електроприводом із функцією безконтактного відчинення. У п'ятимісній версії система полиць ще більш вдосконалили: полиці отримали нову форму зі зносостійким килимовим покриттям з одного боку та покриттям із пластику, який легко миється, з іншого.

Платформа CMF-C

Як і його найближчий родич у європейській модельній лінійці Nissan — Qashqai, новий X-Trail побудований на платформі Alliance CMF-C, яка представляє передову архітектуру конструкції та технологій в автомобілі.

З погляду конструкції, у кузові використовуються полегшені матеріали, а також передові технології штампування та зварювання для посилення міцності й водночас зменшення ваги. Кришка багажного відсіку X-Trail вперше виготовлена з композитного матеріалу.

Передні та задні двері, передні крила та капот тепер виготовлені з алюмінію.

Усе це створює вишуканий зовнішній вигляд, забезпечує комфортний рух та керованість, що зазвичай зустрічаються в автомобілях вищого класу, гарантує виняткову безпеку в разі ДТП, а також покращує загальні робочі характеристики автомобіля.

Нова конструкція підвіски та керма

Новий X-Trail незмінно пропонує неперевершені враження від водіння і має репутацію вишуканого та безпечного автомобіля. А втім, у ньому не знудишся, коли дорога стає звивистою.

Завдяки платформі CMF-C новий X-Trail має оновлені передні стійки Macpherson. Задня підвіска – це вдосконалена багатоважільна конструкція.

Система підсилювача рульового управління була модернізована і тепер пропонує покращений відгук, найкраще відчуття в центральній частині діапазону рульового управління та зменшене тертя.

Можливості підключення

Задля більшого комфорту та захопливого досвіду водіння новий X-Trail пропонує вдосконалену інформаційно-розважальну систему, а також спеціальний застосунок NissanConnect для взаємодії з автомобілем та моніторингу роботи його систем.

Новий же 12,3-дюймовий мультиінформаційний TFT-дисплей із високою роздільною здатністю пропонує різні варіанти компонування для показу навігаційної та розважальної інформації, а також даних про дорожню ситуацію та роботу систем автомобіля. Керування дисплеєм здійснюється за допомогою нового сенсорного перемикача на кермі. Фон TFT-дисплея зовні нагадує традиційне гравійоване скло Kiriko на згадку про японське походження Nissan.

Інноваційний 10,8-дюймовий проєкційний дисплей (HUD) є найбільшим у сегменті. Ключова інформація з навігації, дані систем допомоги водієві та дорожня інформація виводяться на вітрове скло на рівні поля зору водія.

У мобільному застосунку NissanConnect доступні різні функції керування автомобілем, зокрема дистанційне керування звуковим сигналом і світлом фар, а також дистанційне блокування та розблокування дверей. Крім того, можна налаштувати інтелектуальні сповіщення щодо швидкості, часу та зони роботи автомобіля з можливістю сповіщення у разі перевищення встановлених параметрів.

Якщо водій не користується навігацією зі смартфона, він може отримати доступ до застосунку 3D Maps & Live Traffic, який має розширені функції навігації: оновлення карт за допомогою бездротового зв'язку, отримання інформації про дорожню ситуацію в реальному часі.

Можливості підключення доступні для всіх пасажирів через USB-порти типу USB-A та USB-C спереду та ззаду консолі для заряджання пристроїв із роз'ємами USB.

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Системи активної та пасивної безпеки

Додатковий захист водію та пасажирам дає система інтелектуального екстреного гальмування Nissan Intelligent Forward Emergency Braking із функцією передбачення. Завдяки вдосконаленій технології радіолокації спеціальні датчики зчитують дані про дорожню ситуацію перед автомобілем, який рухається попереду, щоб водій нового X-Trail мав змогу вчасно зреагувати, якщо автомобіль попереду раптово загальмує. Система автоматично застосує гальма, щоб зменшити ймовірність зіткнення.

Безпеку під час руху вночі гарантує передова технологія фар із тонким променем, форму якого можна адаптувати у разі виявлення автомобілів, що рухаються назустріч. У разі виявлення зустрічних автомобілів світлодіодні матричні фари повертаються під певним кутом, змінюючи напрямок променя, і продовжують ефективно освітлювати дорогу, не засліплюючи водія автомобіля, що наближається.

Ще однією особливістю пакета систем безпеки в новому X-Trail є нова центральна подушка безпеки, яка розкривається між двома передніми сидіннями та запобігає зіткненню водія та переднього пасажира у разі бокового зіткнення. Центральна подушка безпеки доповнює подушки безпеки водія та переднього пасажира, а також бокові подушки та шторки безпеки, що входять до стандартної комплектації нового X-Trail.

Новий Nissan X-Trail — це найвищий прояв інноваційних технологій Nissan, які задовольнять найвимогливіших клієнтів. Вже понад 20 років X-Trail є синонімом комфорту, зручності, безпеки й упевненості. Додайте сюди інтуїтивно зрозумілі технології та міцну конструкцію — і можна бути певним, що новий X-Trail повторить успіх попередніх поколінь.