Кроссовер может иметь под капотом мягкую гибридную установку или систему e-POWER, то есть гибрид, приводимый в движение исключительно электродвигателями.

В Украине начинаются продажи четвёртого поколения X-Trail. Стартовая цена новинки начинается от 1 193 010 грн ($31 400), наиболее оснащенная версия – 1 973 600 грн (почти $52 тысячи).

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В новой генерации этой модели Nissan опирался на устоявшуюся философию всех трех предыдущих поколений X-Trail: мускулистый дизайн, утилитарность и широкие возможности полного привода. Новый X-Trail представлен в Украине в пяти- и семиместной конфигурации по выбору.

В экстерьере выделяются фирменные элементы дизайна Nissan: панорамная крыша и V-образная радиаторная решетка. Фронтальный ракурс обрамляют выразительные фары, встроенные в передний бампер с дневными ходовыми огнями и указателями поворотов, расположенными по линии между дверью и кузовом.

По бокам мускулистые передние и задние колесные арки выделяют X-Trail из других автомобилей на дороге, а вставки в основе дверей обеспечивают плавность линий. Задняя стойка в форме плавника дельфина придает задней части автомобиля атлетический вид, три четверти которой охватывают панорамные фары.

Клиенты также ценят возможность персонализировать свой автомобиль. Именно поэтому новый X-Trail доступен в 10 цветах кузова с пятью двухцветными комбинациями – всего 15 вариантов по выбору.

Технология e-POWER

Новый X-Trail стал второй моделью в европейской линейке Nissan, оснащенной инновационной системой e-POWER. Она состоит из аккумулятора большой емкости и силовой установки, интегрированной с бензиновым двигателем с изменяющейся степенью сжатия, генератором, инвертором и передним электромотором мощностью 150 кВт (204 л.с.). Принцип действия этой силовой установки означает, что колеса приводятся в движение только электромотором, обеспечивающим мгновенную линейную реакцию акселератора.

Для европейского рынка модель работает с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем с изменяющейся степенью сжатия и выходной мощностью 150 кВт (204 л.с.). Этот бензиновый двигатель используется исключительно в качестве генератора энергии, а колеса приводятся в движение электромотором. Это означает, что двигатель всегда будет работать в оптимальном диапазоне, а это залог экономии топлива.

Благодаря чисто электрическому приводу отсутствует задержка, как в случае с двигателями внутреннего сгорания. Мгновенная реакция обеспечивает высокий крутящий момент и динамическое ускорение, что сделает обгон или выезд на шоссе более легким и уверенным.

Неотделимой особенностью силовой установки e-POWER является «линейная регулировка» работы бензинового двигателя, что гарантирует соответствующую частоту оборотов относительно скорости движения автомобиля и предотвращает эффект «увеличения оборотов» традиционных ДВС в случае резкого ускорения.

Помимо этих преимуществ силовая установка e-POWER гарантирует тихое движение. К примеру, при скорости 40 км/ч звук в автомобиле на 8 дБ ниже, чем у конкурентов.

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Режим e-Pedal Step

Учитывая, что около 70% времени за рулем проводится в городе и пригородных районах, Nissan разработал совершенно новый режим e-Pedal Step, предусматривающий управление автомобилем только одной педалью газа.

Сначала необходимо активировать систему с помощью переключателя на центральной консоли, после чего можно выполнять ускорение путем нажатия на педаль газа, как обычно. При отпускании педали e-Pedal Step, X-Trail начнет тормозить с тормозным усилием 0,2g. Этого достаточно для включения стоп-сигналов и замедления до «пешеходной» скорости. Это обеспечивает максимально плавную парковку на низкой скорости. Водители быстро регулируют силу нажатия педали газа, чтобы сохранять плавность движения и обеспечить интуитивное, менее требовательное вождение в городах.

Мягкая гибридная система MHEV

Несмотря на безусловно более высокий спрос на версию X-Trail с системой e-POWER, модель также предлагается с 1,5-литровым турбодвигателем с переменной степенью сжатия и передним приводом. Двигатель имеет выходную мощность 120 кВт (163 л.с.) и крутящий момент 300 Нм. Мощность передается на колеса посредством бесступенчатой трансмиссии Xtronic. Во время спокойного движения или легкого ускорения двигатель переключается на высокую степень сжатия для оптимизации расхода горючего, а в ситуациях, требующих от автомобиля большей производительности, степень сжатия снижается.

Силовая установка также снабжена мягкой гибридной системой MHEV. Эта система работает вместе с технологиями Torque Assist, Extended Idle Stop, Quick Restart и Coasting Stop, способствующими экономии горючего и снижению уровня выбросов CO. 2 в атмосферу.

Энергия, восстанавливающаяся путем рекуперации во время замедления, сохраняется в литий-ионной батарее. Эта накопленная энергия используется для работы систем автомобиля, когда двигатель остановлен, например, при остановке на красный свет. Кроме того, при ускорении крутящий момент может увеличиваться примерно на 6 Нм.

Система e-4ORCE

Новая система полного привода, специально разработанная для электрифицированных силовых установок Nissan, представлена на совершенно новом X-Trail для европейского рынка.

e-4ORCE обеспечивает надежное сцепление с дорогой и уверенное ускорение при любых условиях благодаря передовой технологии полного привода Nissan. Буква "e" в e-4ORCE означает полностью электрический привод Nissan. "4ORCE" означает физическую мощность и энергию автомобиля, а "4" означает контроль полным приводом.

Новая система с двумя электромоторами имеет общую мощность 157 кВт (213 л.с.) благодаря мотору мощностью 94 кВт, установленному сзади, который обеспечивает резкое ускорение от 0 до 100 км/ч всего за 7 секунд. Система e-4ORCE имеет в 10 000 раз более быструю реакцию на изменение сцепления колес с поверхностью и распределение крутящего момента, чем механическая система полного привода. Кроме того, постоянное перераспределение крутящего момента и почти идеальный баланс веса способствуют повышенной управляемости и комфорту, обеспечивая мощную, но плавную работу автомобиля.

Система e-4ORCE управляет выходной мощностью и эффективностью торможения каждого колеса, обеспечивая плавность и стабильность, следовательно, способствует уверенности водителя в соблюдении намеченной траектории движения практически на любом дорожном покрытии и не требуя изменения стиля вождения или усилия. Например, при повороте на заснеженной дороге автомобиль может точно следовать намеченной водителем траектории благодаря высокоточному управлению мотором, распределением крутящего момента и тормозам. Умелое преодоление широкого спектра дорожных покрытий делает вождение более приятным, давая водителю уверенность во многих сценариях вождения.

Инженеры усовершенствовали технологию точного управления и электромоторы системы e-4ORCE для обеспечения непревзойденного комфорта во время поездки. Крены автомобиля сведены к минимуму благодаря добавлению к обычному рекуперативному торможению передним мотором, которое используется сегодня в типовых электрических и гибридных системах, рекуперативному торможению задним мотором.

Кроме оптимизации распределения крутящего момента между передними и задними колесами, система применяет независимое управление тормозами на каждом из четырех колес, чтобы максимизировать силу поворота, создаваемую каждым колесом. Благодаря этому вхождение в повороты точно соответствует намерениям водителя, почти не требуя дополнительных настроек вождения.

Интерьер премиум класса

Интерьер Nissan X-Trail устанавливает новый стандарт в своем сегменте благодаря изысканной атмосфере, оригинальному дизайну и высокому уровню комфорта.

Большое внимание уделено эргономике и тактильным свойствам переключателей и отличающихся высоким качеством кнопок. Исследования четко показали, что клиенты предпочитают простые в использовании базовые функции, поэтому X-Trail имеет простые, интуитивно понятные элементы управления обогревом/кондиционированием воздуха, а также кнопки, управляющие функциями центрального экрана, как аудио и навигация.

В верхней части центральной консоли находятся электронный переключатель, селектор режима вождения и двойные подстаканники, а также беспроводное зарядное устройство на 15 Вт для смартфонов. В комбинированном подлокотнике переднего сиденья есть пространство с откидной крышкой для хранения вещей. Крышка откидывается в стороны, что облегчает доступ для пассажиров задних сидений, в отличие от откидывающейся назад крышки.

Под верхним ярусом плавающей консоли есть место для хранения сумочки или планшета, что обеспечивает оптимальное использование пространства, ведь в семейном автомобиле не бывает лишнего места.

Новая комфортная подсветка салона белого цвета с равномерным распределением создает атмосферу покоя и гармонии.

Практичность

Для удобной загрузки вещей, установки детского кресла или комфортного размещения в автомобиле доступ к сиденьям второго ряда стал еще легче благодаря открыванию пассажирской двери почти на 90 градусов.

Второй ряд сидений разделен в пропорции 60:40. Кроме того, автомобиль имеет центральный люк, благодаря которому легко транспортировать длинные предметы, например, лыжи, не опуская ни одной части второго ряда сидений. Второй ряд можно подвинуть вперед, чтобы увеличить багажный отсек и обеспечить легкий доступ к сиденьям третьего ряда в семиместной конфигурации.

Пассажиры второго ряда пользуются всеми удобствами благодаря специальным элементам управления системой обогрева/кондиционирования воздуха, что обеспечивает комфорт пассажиров. Ключевым элементом гармоничного семейного путешествия есть стабильная подача энергии для питания электронных устройств. Пассажиры второго ряда могут воспользоваться разъемами USB типа A и C. А родители младенцев и малышей оценят встроенные в заднюю дверь пассажирского салона противосолнцевой шторки, которыми легко управлять одной рукой.

Благодаря оптимальному использованию пространства платформы Alliance CMF-C, новый X-Trail может иметь третий ряд пассажирских сидений в багажнике. Отдельные сиденья, которые легко прячутся в пол, предназначены для комфортного размещения пассажиров ростом до 160 см, что делает X-Trail одним из самых просторных автомобилей в своем сегменте. Благодаря оптимизации пространства пассажиры третьего ряда могут спрятать ноги во второй ряд сидений.

Когда два задних сиденья не используются, X-Trail оказывается среди лидеров сегмента по общему объему багажного отсека - 585 литров, на 20 литров больше предшественника. Этот значительный объем достигается благодаря лучшей в классе длине, а также ширине между колесными арками. Увеличенная полезная площадь багажного отсека облегчает погрузку багажа и хранение мелких предметов. Кроме того, благодаря модульной конструкции двух полок багажного отсека можно получить до 16 вариантов конфигурации для оптимального использования пространства.

Если ваши руки заняты, используйте заднюю крышку багажного отсека с электроприводом с функцией бесконтактного открывания. В пятиместной версии система полок еще более усовершенствовали: полки получили новую форму с износостойким ковровым покрытием с одной стороны и легко моющимся покрытием из другой.

Платформа CMF-C

Как и его ближайший родственник в европейской модельной линейке Nissan Qashqai, новый X-Trail построен на платформе Alliance CMF-C, которая представляет передовую архитектуру конструкции и технологий в автомобиле.

С точки зрения конструкции, в кузове используются облегченные материалы, а также передовые технологии штамповки и сварки для усиления прочности и одновременно уменьшения веса. Крышка багажного отсека X-Trail впервые сделана из композитного материала.

Передняя и задняя дверь, передние крылья и капот теперь изготовлены из алюминия.

Все это создает изысканный внешний вид, обеспечивает комфортное движение и управляемость, обычно встречающиеся в автомобилях высшего класса, гарантирует исключительную безопасность при ДТП, а также улучшает общие рабочие характеристики автомобиля.

Новая конструкция подвески и руля

Новый X-Trail неизменно предлагает непревзойденное впечатление от вождения и имеет репутацию изысканного и безопасного автомобиля. Впрочем, в нем не соскучишься, когда дорога становится извилистой.

Благодаря платформе CMF-C новый X-Trail имеет обновленные передние стойки Macpherson. Задняя подвеска – это усовершенствованная многорычажная конструкция.

Система усилителя рулевого управления была модернизирована и теперь предлагает улучшенный отклик, лучшее чувство в центральной части диапазона рулевого управления и уменьшенное трение.

Возможности подключения

Для большего комфорта и увлекательного опыта вождения новый X-Trail предлагает усовершенствованную информационно развлекательную систему, а также специальное приложение NissanConnect для взаимодействия с автомобилем и мониторинга работы его систем.

Новый же 12,3-дюймовый мультиинформационный TFT-дисплей с высоким разрешением предлагает различные варианты компоновки для показа навигационной и развлекательной информации, а также данных о дорожной ситуации и работе систем автомобиля. Управление дисплеем осуществляется с помощью нового сенсорного переключателя на руле. Фон TFT-дисплея внешне напоминает традиционное гравированное стекло Kiriko в память о японском происхождении Nissan.

Инновационный 10,8-дюймовый проекционный дисплей (HUD) является самым большим в сегменте. Ключевая информация по навигации, данные систем помощи водителю и дорожная информация выводятся на ветровое стекло на уровне поля зрения водителя.

В мобильном приложении NissanConnect доступны различные функции управления автомобилем, в том числе дистанционное управление звуковым сигналом и светом фар, а также дистанционная блокировка и разблокировка дверей. Кроме того, можно настроить интеллектуальные уведомления о скорости, времени и зоне работы автомобиля с возможностью оповещения при превышении установленных параметров.

Если водитель не пользуется навигацией со смартфона, он может получить доступ к приложению 3D Maps & Live Traffic, имеющему расширенные функции навигации: обновление карт с помощью беспроводной связи, получение информации о дорожной ситуации в реальном времени.

Возможности подключения доступны всем пассажирам через USB-порты типа USB-A и USB-C спереди и сзади консоли для зарядки устройств с разъемами USB.

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Системы активной и пассивной безопасности

Дополнительную защиту водителя и пассажиров предоставляет система интеллектуального экстренного торможения Nissan Intelligent Forward Emergency Braking с функцией предвидения. Благодаря усовершенствованной радиолокационной технологии специальные датчики считывают данные о дорожной ситуации перед впереди движущимся автомобилем, чтобы водитель нового X-Trail мог вовремя среагировать, если автомобиль впереди внезапно затормозит. Система автоматически применит тормоза, чтобы снизить вероятность столкновения.

Безопасность во время движения ночью гарантирует передовая технология фар с тонким лучом, форму которой можно адаптировать в случае обнаружения движущихся навстречу автомобилей. В случае обнаружения встречных автомобилей светодиодные матричные фары возвращаются под определенным углом, изменяя направление луча, и продолжают эффективно освещать дорогу, не ослепляя приближающегося водителя автомобиля.

Еще одной особенностью пакета систем безопасности в новом X-Trail является новая центральная подушка безопасности, которая раскрывается между двумя передними сиденьями и предотвращает столкновение водителя и переднего пассажира при боковом столкновении. Центральная подушка безопасности дополняет подушки безопасности водителя и переднего пассажира, а также боковые подушки и шторки безопасности, входящие в стандартную комплектацию нового X-Trail.

Новый Nissan X-Trail – это самое высокое проявление инновационных технологий Nissan, которые удовлетворят самых взыскательных клиентов. Уже более 20 лет X-Trail является синонимом комфорта, удобства, безопасности и уверенности. Добавьте сюда интуитивно понятные технологии и прочную конструкцию – и можно быть уверенным, что новый X-Trail повторит успех предыдущих поколений.