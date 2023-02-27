Nissan видит растущий потенциал и спрос клиентов на электрические и электрифицированные транспортные средства и хочет ускорить свою программу электрификации.

Стратегия Nissan Ambition 2030, объявленная еще в 2021 году, предусматривала выпуск 23 электрифицированных и 15 полностью электрических автомобилей к концу десятилетия, но в обновленном виде японская фирма хочет представить еще больше гибридных моделей и моделей с аккумуляторным питанием, чтобы удовлетворить потребности. развития и производства во всем мире».

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Теперь Nissan хочет иметь не менее 19 новых электромобилей и 27 новых электрифицированных моделей к 2030 году финансового года. В своем глобальном портфолио автопроизводитель планирует достичь по крайней мере 55 процентов гибридов и электромобилей к этому году от двух брендов, Nissan и Infiniti. В Европе электрифицированные транспортные средства должны составлять до 98 процентов продаж компании к 2026 году, в то время как в Соединенных Штатах цель — 40 процентов автомобилей с полностью нулевыми выбросами до конца десятилетия.

Согласно обновленному плану, к 2026 году объем продаж электрифицированных транспортных средств компании должен возрасти с ранее запланированных 40% до более чем 44%. Несмотря на огромный рост спроса на электромобили в Китае, Nissan имеет несколько консервативный прогноз своего бизнеса. В стране, где к 2026 году планируется достичь 35% продаж электрифицированных автомобилей по сравнению с объявленными ранее 40%. Однако в 2024 году компания выпустит специальный электромобиль только для Китая.

Nissan является частью одного из самых больших в мире автомобильных конгломератов вместе с Renault и Mitsubishi. Три компании объявили в январе прошлого года, что инвестируют 25 миллиардов долларов в совместную разработку и запуск более 35 новых электрических моделей к концу десятилетия. Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi заявил, что 90 процентов из этих 35 новых продуктов будут основаны на пяти общих платформах – CMF-AEV, KEI-EV, LCV-EV, CMF-EV и CMF-BEV. Работая с общими поставщиками, три бренда надеются снизить цены на батареи на 50 процентов в 2026 году и на 65 процентов к 2028 году.