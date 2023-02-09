За автомобіль 1990 року випуску його теперішній власник бажає отримати $2600.

На одному з сайтів оголошень розміщено об’яву про продаж старенького Nissan Bluebird з унікальним саморобним дерев’яним салоном.

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Nissan Bluebird в кузові універсал має під капотом бензиновий 2,0 літровий двигун який здатний працювати і на газу. Зовні автомобіль мало чим примітний. Але у салоні це справжній витвір теслярського мистецтва.

Передня панель, кермо, елементи обшивки дверей, важіль коробки передач та багато інших деталей виготовлені з дерева. Видно, що це ручна робота, зроблена з любов’ю.

«Нормальний стан. Вкладень не вимагає. Ручне оздоблення салону. ГАЗ 4-го покоління (витрати 10-12 л/100 км). Після капітального ремонту проїхала 15000 тисяч. У машині є: електропакет, коректор фар, електродзеркала, регулювання керма, оздоблення салону натуральним деревом та шкірою з алькантарою. Гума – зима та літо на окремих дисках. Їздить щодня, проблем із машиною немає)», – сказано в оголошенні.