На честь 35-річчя від початку виробництва в Сандерленді компанія Nissan створила унікальний автомобіль – класичний Nissan Bluebird з електричним приводом.

Для інтеграції електричного привода від Leaf модель Nissan Bluebird зазнала значних модифікацій. Замість оригінального бензинового двигуна й коробки передач автомобіль отримав електромотор, інвертор та акумуляторну батарею ємністю 40 кВт, при цьому модулі батареї встановили у моторному відсіку й багажнику для оптимального розподілу ваги.

Читайте також: Стали відомі ціни електричного кросовера Nissan Ariya

Підсилювач керма, гальмівну систему та систему опалення модернізували й модифікували, щоб забезпечити їх роботу з живленням від акумуляторної батареї. Крім того, автомобіль отримав спеціально розроблену підвіску, розраховану на додаткову вагу модулів АКБ.

Зовнішньою ознакою модернізованої електрифікованої версії слугує розташована на капоті оригінальна емблема Nissan зі світлодіодним підсвічуванням, що світиться, коли автомобіль стоїть.

Для заряджання автомобіля використовується зарядний роз'єм, розташований за оригінальним лючком заливної горловини паливного бака. Автомобіль можна заряджати з потужністю до 6,6 кВт, а рівень заряду акумуляторної батареї відображає індикатор рівня палива: для цього оригінальну панель приладів під'єднали до системи електричного привода.

Хоча автомобіль ще не пройшов сертифікацію, розрахунковий запас ходу на одному заряді становить близько 210 км (це значення залежить від зовнішніх чинників та стилю водіння), а прискорення від 0 до 100 км/год триває менше 15 секунд.

Для екстер'єру автомобіля розташована в Лондоні компанія Nissan Design Europe розробила новий графічний стиль, надиханий традиціями споживчого дизайну зразка 1980-х років у поєднанні з естетикою 21-го століття.