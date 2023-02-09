За автомобиль 1990 года выпуска его нынешний владелец желает получить $2600.

На одном из сайтов объявлений размещено объявление о продаже старенького Nissan Bluebird с уникальным самодельным деревянным салоном.

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Nissan Bluebird в кузове универсал оснащен бензиновым 2-литровым двигателем, способный работать и на газе. Внешне автомобиль мало чем примечателен. Но в салоне это настоящее произведение плотничного искусства.

Передняя панель, рулевое колесо, элементы обшивки дверей, рычаг коробки и многие другие детали изготовлены из дерева. Видно, что эта ручная работа проделана с любовью.

«Нормальное состояние. Вложений не требует. Ручная отделка салона. ГАЗ 4-го поколения (расходы 10-12 л/100 км). После капитального ремонта проехало 15000 тыс. В машине есть: электропакет, корректор фар, электрозеркала, регулировка руля, отделка салона натуральным деревом и кожей с алькантарой. Резина зима и лето на отдельных дисках. Ездит каждый день, проблем с машиной нет)», – сказано в объявлении.