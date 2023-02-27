Nissan бачить зростаючий потенціал і попит клієнтів на електричні та електрифіковані транспортні засоби та хоче прискорити свою програму електрифікації.

Стратегія Nissan Ambition 2030, оголошена ще в 2021 році, передбачала випуск 23 електрифікованих і 15 повністю електричних автомобілів до кінця десятиліття, але в оновленому вигляді японська фірма хоче представити ще більше гібридних моделей і моделей з акумуляторним живленням, щоб задовольнити «потреби окремих ринків, підвищити конкурентоспроможність розвитку та виробництва в усьому світі».

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Тепер Nissan хоче мати не менше 19 нових електромобілів і 27 нових електрифікованих моделей до 2030 фінансового року. У своєму глобальному портфоліо автовиробник планує досягти принаймні 55 відсотків гібридів і електромобілів до цього року від своїх двох брендів, Nissan і Infiniti. У Європі електрифіковані транспортні засоби повинні становити до 98 відсотків продажів компанії до 2026 року, тоді як у Сполучених Штатах ціль — 40 відсотків автомобілів з повністю нульовими викидами до кінця десятиліття.

Згідно з оновленим планом, до 2026 року обсяг продажів електрифікованих транспортних засобів компанії повинен зрости з раніше запланованих 40% до понад 44%. Попри величезне зростання попиту на електромобілі в Китаї, Nissan має дещо консервативний прогноз щодо свого бізнесу. В країні, де до 2026 року планується досягти 35% продажів електрифікованих автомобілів, порівняно з оголошеними раніше 40%. Однак у 2024 році компанія випустить спеціальний електромобіль лише для Китаю.

Nissan є частиною одного з найбільших у світі автомобільних конгломератів разом з Renault і Mitsubishi. Три компанії оголосили в січні минулого року, що інвестують 25 мільярдів доларів у спільну розробку та запуск понад 35 нових електричних моделей до кінця десятиліття. Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi заявив, що 90 відсотків із цих 35 нових продуктів будуть засновані на п’яти загальних платформах – CMF-AEV, KEI-EV, LCV-EV, CMF-EV і CMF-BEV. Працюючи з загальними постачальниками, три бренди сподіваються знизити ціни на батареї на 50 відсотків у 2026 році та на 65 відсотків до 2028 року.