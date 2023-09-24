20:26, 24 сентября 0

Под капотом этого X-Trail есть бензиновый двигатель, но он не вращает колеса. По сути, ДВС – только генератор в гибридном приводе, где главную роль играют электромоторы. Да и другие агрегаты в этом Nissan совсем не похожи на традиционные для этого бренда.

Как бывший владелец Nissan X-Tail прошлого поколения, я с нетерпением ждал появления новой генерации. Но не мог представить, что перемены будут столь кардинальными. Более того: из знакомых мне черт в новом X-Trail я нашел разве что руль и шильдик с названием модели. Все остальное – совершенно другое.

Лучшее – внутри

Облик не стал откровением, ведь Nissan уже делал автомобили в этом стиле. Наиболее похожим был Qashqai, который на украинском рынке появился где-то годом ранее «Икс-Трейла». Старший брат имеет большую решетку радиатора, фары, дополнительное окошко на задней стойке и другие задние фонари. Он на 26 см длиннее и на 10 см выше Qashqai, поэтому и выглядит солиднее. Кстати, X-Trail может иметь даже третий ряд сидений, и, следовательно, дополнительная длина ему совсем не помешает.

Что на самом деле поразило, это салон. Это просто уровень BMW X5 или автомобиля подобного класса! Да, на тесте у нас максимальная комплектация, но в прошлых поколениях даже близко не было такого выразительного дизайна, эргономики, качественных материалов и современного мультимедиа. Мягкий пластик, все обито кожей, хромированные ободки деталей – сплошное визуальное наслаждение!

Кожаные кресла имеют фактурные ромбики и мягкое наполнение. А огромный широкий экран и дисплей водителей радуют цветом, четкостью, графикой и скоростью работы. Блок климат-контроля остался отдельным, поэтому, чтобы изменить температуру и обдув, не нужно искать соответственное меню в дисплее. Честно, даже придраться к чему-то тяжело. Разве что прием радиостанций – он почему-то здесь не очень уверенный и качественный. Надо слушать Spotify из своего смартфона.

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Пассажиры второго ряда тоже заметили замены к лучшему. Дверь в них открывается почти на 90 градусов, а внутри есть обогрев сидений, два разъема USB, шторка на окне, солнце из панорамного люка и даже собственная регулировка климата! Диван уже не так приподнят, как в прошлом X-Trail, зато места осталось в изобилии и в ширину, и для ног. Кресла отодвигаются вдоль, спинки наклоняются, подлокотник широкий и имеет два подстаканника – все сделано для комфорта и уюта. Да, эти подстаканники снова не прикрыты ничем и они видны из багажника – наконец-то, нашел еще одно сходство с прошлым поколением!

Багажник по-прежнему был огромным и многофункциональным, и сейчас он не подвел: есть 575 литров объема, розетка-прикуриватель, изменяющийся уровень пола, ровная плоскость при сложенных сиденьях и мягкий ворс обивки. Багажный отсек можно не только увеличить, но и снизить до 475 литров, если заказать 7-местную версию. Немногие из конкурентов могут перевезти столько людей одновременно.

Гибрид или электричка?

Но больше удивляет новый X-Trail именно технологиями, которые у него внутри. Ведь все комплектации этого автомобиля, доступные на украинском рынке, оснащены… нет, не проверенным временем двигателем объемом 2,4 литра, на который прекрасно ставится ГБО. А совсем наоборот – гибридными установками с разными степенями электрификации.

Наиболее простые – это мягкие гибриды с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем на 163 л.с. А на вершине стоит e-POWER e-4ORCE 4WD, приводимый в движение электромоторами, но в качестве генератора питается тем же бензиновым мотором. Есть две следующие версии: под названием e-POWER скрыт передний привод и 204 л.с., а полный привод называется e-4ORCE 4WD и развивает уже 213 л.с.

Подобная технология, когда бензиновый двигатель не имеет прямого доступа к приводу колес, мы уже тестировали в гибридный Honda CR-V. Затем этот привод "хондовцы" перенесли на другие свои модели. Но там силовой агрегат иногда имел связь с колесами, а у Nissan – нет. У Nissan технология собственная, хотя в целом схожая.

Как и у «Хонды», когда нажимаешь на педаль акселератора, бензиновый двигатель набирает обороты. Правда, на экране, который у других машин служит тахометром, здесь процент мощности гибридной системы. И этот тандем прекрасно разгоняет машину! Динамика средняя между мощным электрокаром и бензиновиком. Мощно, но не резко, плавно, зато быстро. По паспортным данным за 7 секунд до сотни, а для кроссовера это отличный вариант!

Высокий внедорожник хорошо держит дорогу, неплохо слушается руль и очень прогнозируем в поворотах. На скорости не слышно ни мотора, ни особого шума ветра или колес. Подвеска также близка к «золотой середине» – достаточно упругая и удобная, не передает на кузов неровностей нашего рельефа. Разве что иногда «пробьет» на большой яме, однако это можно записать в минус большим низкопрофильным колесам.

Как и у большинства современных электричек, у Nissan X-Trail несколько режимов движения, рекуперации и даже Е-Pedal – то есть возможность управлять одной педалью газа, как на полностью электрическом Leaf. Конечно, чтобы ездить с одной педалью, нужно привыкнуть. Да и спортивный режим не приносит ничего существенного, кроме шума ДВС. Ну а рекуперацией я пользовался только в том случае, когда горючее было на нуле и надо доехать до заправки.

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Расход горючего в смешанном режиме получается около 6 – 7 литров на сотню. Интересно, что в официальных характеристиках указан расход в зависимости от скорости. И если на городских до 56 км в час аппетит составляет 6,2-6,6 л на 100 км, то для 130 км в час – уже 7,8 – 8,2 литра. Однако ни о каких 10-12 литрах, как у подобных бензиновых кроссоверов, здесь речь не идет. То есть гибридный привод действительно экономный, и приближается даже не к обычным системам прошлого поколения, а к плагинам-гибридам. Правда, последние могут ездить до сотни километров вообще без потребления бензина, если вовремя их заряжать от розетки. Х-Trail без бензина далеко не заедет, хотя режим отключения ДВС и движения только на электричестве есть.

Новинка оборудована огромным набором систем пассивной и активной безопасности. Автомобиль помогает при движении на трассе держать скорость за транспортом впереди. Держит в своей полосе, предупреждает о препятствиях в слепой зоне. В случае аварии подушки безопасности откроются не только по периметру кузова, но и между водителем и пассажиром. Светодиодные фары светят как днем и не залепляют встречный транспорт. А если водитель загляделся, машина сама затормозит. Важно, что большинство этих систем безопасности есть во всех версиях X-Trail, даже базовой. Более высокие версии повышают комфорт: камера заднего вида и система обзора 360, система распознавания движущихся объектов, звук для пешеходов – уже в высших комплектациях.

В высший мир

На первый взгляд кажется, что ощутимых недостатков у Nissan X-Trail нет? Возможно и так, пока не ознакомишься с ценами. За новые технологии, комфорт, динамику нужно платить, и цены далеки от тех, которые были в прошлом поколении. Автомобиль в максимальной комплектации, как у нас на тесте, стоит 1 938 060 грн. А с цветом премиум перламутр – еще на 50 тысяч больше. Выходит почти два миллиона, то есть 53,7 тысячи долларов. Понятно, почему интерьер напоминает BMW? Да, за такую цену уже продаются базовые Х3.

А вот конкуренты по масс-маркету ощутимо дешевле. Да, у них нет столько технологий, мягкой кожи и шумоизоляции, да и расход топлива намного выше. Однако к такой цене вряд ли готовы такие же бывшие владельцы прошлых X-Trail, как и я. Конечно, можно присмотреться к меньшим комплектациям – модель начинается с 1 172 270 грн ($31,7 тысяч), а это достаточно конкурентная цена в классе. Однако это уже не тот X-Trail, который вызывает столько положительных эмоций и восторга.

Остается надеяться на еще одно – со временем новые технологии дешевеют, а вместе с ними и автомобили. Хотя может быть и совсем другое – конкуренты подтянутся к X-Trail как по инновационности, так и по цене. Как в случае с Mazda CX-60 да Hyundai Tucson. Что ж, поживем – увидим.

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