Nissan GT-R Nismo стоит на 100 тысяч долларов больше базовой комплектации GT-R.

Обновленный Nissan GT-R 2024 стал определенной неожиданностью, когда дебютировал в январе 2023 года. С новым лицом с более четкими линиями и лучшими пропорциями, устаревший мощный автомобиль, по-видимому, выглядит лучше, чем когда-либо. Благодаря визуальным изменениям цена растет из года в год, и для потенциальных покупателей в США существует огромная разница в 100 000 долларов между начальным уровнем GT-R Premium и топовой, очень дорогой комплектацией Nismo.

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В частности, цена Nissan GT-R в 2024 году стартует от 120 990 долларов. Nismo – это буквально дополнительные 100 тысяч долларов, начиная с 220 900 долларов. Для короткого контекста: Nismo стоит гораздо больше, чем новый Porsche 911 Turbo, и всего на несколько тысяч меньше, чем 911 Turbo S, с меньшим весом и большей мощностью. Это может быть причиной провала продаж для Nissan.

Что получает покупатель Nissan за 222 885 долларов? Nismo добавляет здоровую дозу углеродного волокна. Вы найдете его на крыше, капоте, крышке багажника, передней и задней панелях, корпусах зеркал, боковых порогах и заднем спойлере. Nissan не упоминает о преимуществе в весе Nismo, хотя он имеет получше распределение веса 54/46 спереди назад. Эксклюзивный кузов Nismo обеспечивает дополнительную прижимную силу и улучшенное охлаждение механических компонентов. Под капотом 3,8-литровый V6 с двойным турбонаддувом выдает 600 л. для американских Nismos. Стандартный GT-R имеет 565 л.

Для тех, кто не хочет стандартного GT-R, но не может оправдать переплату в 100 000 долларов за углеродное волокно и еще 35 л.с., комплектация T-spec возвращается в 2024 году. Она предлагает некоторые характеристики Nismo, такие как тормоза, колеса и программное обеспечение, настройка подвески, а также некоторые специальные цвета, доступные только для T-spec. Мощность соответствует базовой спецификации, но стоит 142 885 долларов, что гораздо меньше, чем у Nismo.

Nissan говорит, что 2024 GT-R поступит в дилеров весной, а модели Nismo – позже летом.