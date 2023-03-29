Классический Nissan Skyline GT-R превратят в «лучший в мире» электрокар. Подробностей будущего проекта японская марка не раскрывает.

Компания Nissan переработает культовый Skyline GT-R начала 1990-х годов в электромобиль. Японский бренд опубликовал короткий видеотизер, в котором опередил будущее преобразование. За основу проекта специалисты примут купе в кузове R32.

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С помощью необычного проекта автор идеи постарается построить идеальный спорткар, который понравится всем. При этом в компании не раскрыли ни технические подробности, ни даже приблизительную дату завершения проекта.

Перспективный проект получил название R32EV. Под будущую модель компания Nissan создала на официальном сайте специальный раздел, куда скачала видеотизер. В коротком ролике продемонстрировали корма классического Skyline GT-R начала 90-х годов прошлого века, а также наложили звук работающего бензинового двигателя.

По слухам, идея необычного превращения принадлежит некоему инженеру, поклоннику классической линейки GT-R, а также современному транспорту. В своем электромоде специалист видит лучший спорткар в мире, который придется по душе всем поклонникам автомобилей. Японская марка в свою очередь поможет конструктору в создании модели своими наработками в сфере электротранспорта.