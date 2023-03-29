Класичний Nissan Skyline GT-R перетворять на «найкращий у світі» електрокар. Подробиць майбутнього проекту японська марка не розкриває.

Компанія Nissan переробить культовий Skyline GT-R початку 1990-х років на електромобіль. Японський бренд опублікував короткий відеотизер, у якому випередив майбутнє перетворення. За основу проекту фахівці візьмуть купе у кузові R32.

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За допомогою незвичайного проекту автор ідеї намагатиметься побудувати ідеальний спорткар, який сподобається всім. При цьому в компанії не розкрили ні технічних подробиць, ні навіть приблизну дату завершення проекту.

Перспективний проект отримав назву R32EV. Під майбутню модель компанія Nissan створила на офіційному сайті спеціальний розділ, куди завантажила відеотизер. У короткому ролику продемонстрували корму класичного Skyline GT-R початку 90-х років минулого століття, а також наклали звук бензинового двигуна, що працює.

За чутками, ідея незвичайного перетворення належить якомусь інженеру, який є шанувальником класичної лінійки GT-R, а також сучасного транспорту. У своєму електромоді фахівець бачить найкращий спорткар у світі, який припаде до душі всім шанувальникам автомобілів. Японська марка, у свою чергу, допоможе конструктору у створенні моделі своїми напрацюваннями у сфері електротранспорту.