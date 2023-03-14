Обсяги випуску Nissan Ariya довелося знизити на третину через проблеми на заводі.

Компанія Nissan зупинила прийом замовлень на електричний кросовер Ariya через проблеми на виробництві. Як з'ясував Reuters, план з випуску моделі, що стала на конвеєр влітку минулого року, довелося скоротити майже на третину через дефіцит напівпровідників, що триває, затримок з поставками комплектуючих з Китаю і труднощів на виробництві.

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Дилери марки в Японії та США отримали розпорядження тимчасово не приймати нових замовлень на Ariya.

Складання Nissan Ariya організована на заводі у префектурі Тотігі, Японія. Запуск повноцінного виробництва заплановано на літо минулого року, і автовиробник мав намір випускати по дев'ять тисяч таких машин на місяць. Проте анонімні джерела стверджують, що план на березень цього року становить лише 6,9 тисяч штук, на квітень — 5,2 тисяч, а на травень — 5,4 тисяч. Серед причин зниження виробничих обсягів називають, окрім дефіциту мікрочіпів, проблеми з постачанням комплектуючих з Китаю, оскільки на підприємстві постачальника в січні сталася пожежа. Крім того, є складнощі з фарбуванням Ariya – через особливості процесу нерідко виникають дефекти.

У підсумковому звіті компанії за минулий рік даних щодо відвантаження електрокарів цієї моделі немає. При цьому є інформація про продаж моделі на північноамериканському ринку - там у 2022 році реалізували 201 екземпляр Ariya, всі вони були відвантажені в четвертому кварталі.

Проблеми у Nissan Ariya почалися ще до запуску виробництва. Модель, яку представили у 2020 році і яка стала першим серійним електричним кросовером японської марки, не могли випустити на ринок — старт продажів кілька разів відкладали, а серійне складання та відвантаження не могли розпочати через гостру нестачу мікрочіпів та інших комплектуючих.