Проблема полягає у тому, що несправний ключ може самостійно вимкнути двигун автомобіля на ходу.

Компанія Nissan оголосила про відкликання 712 458 автомобілів у США через дефект брелока. Відкликання стосується двох моделей: Nissan Rogue Sport 2017-2022 років випуску та Nissan Rogue 2014-2020 років випуску.

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Згідно з документами, проблема є унікальною для автомобілів Nissan Rogue і Rogue Sport рівня комплектації "S", які постачаються з замкнутим ключем, виготовленим на заводах у Кюсю, Смірні та Renault. Ключ може не утримувати лезо ключа у висунутому «відкритому» положенні через те, що його внутрішній шарнір послаблюється з часом. У результаті брелок міг розблокуватися та повертатися вниз, потенційно вимикаючи автомобіль під час руху, збільшуючи ризик аварії.

Зареєстровані власники будуть повідомлені про проблему. Тим часом їм наказано уникати прикріплення аксесуарів до брелока та використовувати ключ у нескладному положенні, доки проблема не буде усунута. Дилерам і автопаркам з прокату буде надано проміжне рішення: вставити в отвір ключа застібку, яка не дозволить ключу скластися.

Коли запасні частини стануть доступними, дилери вставлятимуть прокладку в отвір для ключів брелока клієнта, яка не дозволить ключу згорнутися.

Дати виробництва Nissan Rogue Sport, яких це стосується, – з 28 листопада 2016 р. по 20 червня 2022 р. Для Nissan Rogue дати виробництва, яких це стосується, – з 7 серпня 2013 р. по 14 серпня 2020 р.