Проблема в том, что неисправный ключ может самостоятельно выключить двигатель автомобиля на ходу.

Компания Nissan объявила об отзыве 712 458 автомобилей в США из-за дефекта брелока. Отзыв касается двух моделей: Nissan Rogue Sport 2017-2022 годов выпуска и Nissan Rogue 2014-2020 годов выпуска.

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Согласно документам, проблема уникальна для автомобилей Nissan Rogue и Rogue Sport уровня комплектации "S", которые поставляются с замкнутым ключом, изготовленным на заводах в Кюсю, Смирне и Renault. Ключ может не удерживать лезвие ключа в выдвинутом «открытом» положении из-за того, что его внутренний шарнир ослабляется со временем. В результате брелок мог разблокироваться и поворачиваться вниз, потенциально выключая автомобиль во время движения, увеличивая риск аварии.

Зарегистрированные владельцы будут уведомлены о проблеме. Между тем, им приказано избегать прикрепления аксессуаров к брелоку и использовать ключ в несложном положении, пока проблема не будет устранена. Дилерам и автопаркам по прокату будет предоставлено промежуточное решение: вставить в проем ключа застежку, которая не позволит ключу сложиться.

Когда запасные части станут доступны, дилеры будут вставлять прокладку в отверстие для ключей брелока клиента, которая не позволит ключу свернуть.

Даты производства Nissan Rogue Sport, которых это касается, – с 28 ноября 2016 г. по 20 июня 2022 г. Для Nissan Rogue даты производства, которых это касается – с 7 августа 2013 г. по 14 августа 2020 г.