Объемы выпуска Nissan Ariya пришлось снизить на треть из-за проблем на заводе.

Компания Nissan остановила прием заказов на электрический кроссовер Ariya из-за проблем на производстве. Как выяснил Reuters, план по выпуску модели, ставшей на конвейер летом прошлого года, пришлось сократить почти на треть из-за продолжающегося дефицита полупроводников задержек с поставками комплектующих из Китая и трудностей на производстве.

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Дилеры марки в Японии и США получили распоряжение временно не принимать новые заказы на Ariya.

Сборка Nissan Ariya организована на заводе в префектуре Тотиги, Япония. Запуск полноценного производства намечен на лето прошлого года, и автопроизводитель намеревался выпускать по девять тысяч таких машин в месяц. Однако анонимные источники утверждают, что план на март этого года составляет всего 6,9 тысячи штук, на апрель — 5,2 тысячи, а на май — 5,4 тысячи. Среди причин снижения производственных объемов называют, кроме дефицита микрочипов, проблемы со снабжением комплектующих из Китая, поскольку на предприятии поставщика в январе произошел пожар. Кроме того, есть сложности с покраской Ariya – из-за особенностей процесса нередко возникают дефекты.

В итоговом отчете компании за прошлый год данных по отгрузке электрокаров этой модели нет. При этом есть информация о продаже модели на североамериканском рынке – там в 2022 году реализовали 201 экземпляр Ariya, все они были отгружены в четвертом квартале.

Проблемы у Nissan Ariya начались еще до запуска производства. Модель, которую представили в 2020 году и ставшей первым серийным электрическим кроссовером японской марки, не могли выпустить на рынок — старт продаж несколько раз откладывали, а серийную сборку и отгрузку не могли начать из-за острой нехватки микрочипов и других комплектующих.