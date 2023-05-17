Nissan GT-R Nismo коштує на 100 тисяч доларів більше ніж базова комплектація GT-R.

Оновлений Nissan GT-R 2024 року став певною несподіванкою, коли дебютував у січні 2023 року. З новим обличчям із чіткішими лініями та кращими пропорціями, застарілий потужний автомобіль, мабуть, виглядає краще, ніж будь-коли. Завдяки візуальним змінам ціна зростає з року в рік, і для потенційних покупців у США існує величезна різниця в 100 000 доларів між початковим рівнем GT-R Premium і топовою, надзвичайно дорогою комплектацією Nismo.

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Зокрема, ціна Nissan GT-R 2024 року стартує від 120 990 доларів. Nismo – це буквально додаткові 100 тисяч доларів, починаючи з 220 900 доларів. Для короткого контексту: Nismo коштує значно більше, ніж новий Porsche 911 Turbo, і лише на кілька тисяч менше, ніж 911 Turbo S, з меншою вагою та більшою потужністю. Це може бути причиною провалу продажів для Nissan.

Що отримує покупець Nissan за 222 885 доларів? Nismo додає здорову дозу вуглецевого волокна. Ви знайдете його на даху, капоті, кришці багажника, передній і задній панелях, корпусах дзеркал, бічних порогах і задньому спойлері. Nissan не згадує про перевагу у вазі Nismo, хоча він має трохи кращий розподіл ваги 54/46 спереду назад. Ексклюзивний кузов Nismo також забезпечує додаткову притискну силу та покращене охолодження механічних компонентів. Під капотом 3,8-літровий V6 з подвійним турбонаддувом видає 600 к.с. для американських Nismos. Стандартний GT-R має 565 к.с.

Для тих, хто не хоче стандартний GT-R, але не може виправдати переплату в 100 000 доларів за вуглецеве волокно та ще 35 к.с., комплектація T-spec повертається у 2024 році. Вона пропонує деякі характеристики Nismo, такі як гальма, колеса та програмне забезпечення, налаштування підвіски, а також деякі спеціальні кольори, доступні лише для T-spec. Потужність відповідає базовій специфікації, але коштує 142 885 доларів, що значно менше, ніж у Nismo.

Nissan каже, що 2024 GT-R надійде до дилерів навесні, а моделі Nismo – пізніше влітку.