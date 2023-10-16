Nissan ранее премьеры показал обновленный кроссовер X-Trail. Вскоре модель потеряет фирменную V-образную радиаторную решетку.

На официальном сайте марки США появилась фотография кроссовера 2024 года модельного года. Строго говоря, это пока не X-Trail, а Rogue, но внешность внедорожников для разных рынков почти не отличается: разница только в расположении руля и силовых установках. Вероятно, обновленный бестселлер Nissan покажут на ближайшем североамериканском автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре.

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Приметы обновленного Nissan Rogue – радиаторная решетка с хромированными горизонтальными прутьями, бампер с другим дизайном, прямоугольный лидер снизу, а также новые колесные диски. По низу бампера стало меньше хрома, хотя возможно на рекламном снимке просто изображен кроссовер с опциональным заводским пакетом.

Судя по шпионским снимкам, в салоне Nissan Rogue появится более современный информационно-развлекательный комплекс. Увеличится диагональ тачскрина, изменится интерфейс «горячих» клавиш, вместо двух шайб останется одна. Вероятно, США просто предложат уже знакомую медиасистему с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем.

Информации о технике нет, но, похоже, Nissan Rogue сохранит трехцилиндровый 1,5-литровый турбомотор в связке с вариатором. Версия с «атмосферником» 2.5 американцам не понравилась, а ждать гибридов e-Power за океаном пока не стоит. Все подробности об обновленной модели можно ожидать до конца года.