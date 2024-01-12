Бестселлер в классе семейных внедорожников на американском рынке получил рестайлинг. Актуальное поколение модели существует на рынке с 2021 года, поэтому в компании Nissan решили "освежить" популярную модель. Ожидаемая стоимость новинки будет начинаться с 30 000 долларов.

Рестайлинговая модель будет существенно отличаться от своего предшественника. Обновленная решетка радиатора придает большей привлекательности узнаваемому силуэту спереди. Задняя часть также выглядит иначе благодаря новым фонарям.

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Самый высокий уровень комплектации Platinum получил новые 19-дюймовые колёса вместе с глянцевой чёрной отделкой крыльев и более стильным обвесом. Nissan также предложит три новых цвета: Everest White Pearl, Deep Ocean Blue Pearl и Baja Storm.

Интерьер автомобиля существенно обновили. Комплектация Platinum также теперь доступна с коричневой кожаной обивкой. Базовые комплектации S и SV все еще имеют 8,0-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, а больший 12,3-дюймовый экран доступен в комплектациях SL и Platinum получит встроенные программы Google, такие как Google Maps, Google Play и Google Assistant.

Nissan Rogue в высших комплектациях также получит панель для беспроводной зарядки. Меньший экран совместим с Apple CarPlay через проводное соединение, тогда как больший экран, доступен в SL и Platinum предлагает беспроводное отражение смартфона.

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Силовую установку кроссовера оставили без изменений. Rogue 2024, по-прежнему, поставляется с 1,5-литровым рядным трехцилиндровым двигателем с турбонаддувом и изменяемой степенью сжатия, мощностью 201 л.с. с передним приводом и бесступенчатой автоматической коробкой передач (CVT). Полный привод также доступен и является опциональным.

Стоимость авто в США несколько выросла по сравнению с предыдущей моделью, но базовый S все еще стоит чуть меньше 30 000 долларов. Стоимость комплектации SV начинается от $31 375, SL - от $36 535, а топовый Platinum стоит 39 965 долларов США. Стоимость оснащения системой полного привода составляет $1500.

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Nissan Rogue довольно популярен и в Украине, его привозят из США несмотря на то, что у нас официально продается европейский брат-близнец - X-Trail.