Японский автомобильный гигант Nissan инвестирует $1,4 миллиарда в производство двух новых электромобилей. Корпорация объявила о масштабном проекте электрификации собственных авто под названием EV36Zero. Речь идет о британском заводе в Сандерленде, где сейчас производят самую успешную электрическую модель - Nissan Leaf.

К 2030 году компания планирует полностью перейти на выпуск электрокаров в Европе. Именно поэтому планируется полное обновление модели Leaf, и выпуск совершенно новых электрических версий Qashqai и Juke.

Эти кроссоверы ранее имели ДВС, и были одними из самых успешных моделей компании. Известно, что создание всех трех будущих электромобилей будет базироваться на концептах Hyper Urban, Hyper Punk и Chill Out.

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Концепт Chill Out представлен еще в 2021 году, и скорее всего, станет основой следующего поколения Nissan Leaf. Судя по дизайну концепта, самый популярный электромобиль Nissan больше не будет хэтчбеком, а станет небольшим городским кроссовером.

Hyper Urban – самый большой из представленных концептов, который выглядит как семейный кроссовер, поэтому можно сделать вывод, что это прототип нового Qashqai EV.

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Hyper Punk - это компактный кроссовер, и является самым естественным аналогом Juke. Однако детальной информации о проектах будущих электрокаров Qashqai EV и Juke EV в компании не предоставили.

Таким глобальным проектом по электрификации модельного ряда компания Nissan подтвердила воплощение своей концепции будущего с нулевым уровнем вредных выбросов. Однако, вероятно, компания все же планирует параллельный выпуск моделей с ДВС. Сейчас наиболее конкурентоспособными электроавтомобилями Nissan на рынке Европы является уже культовая модель Leaf, которая стала первым в истории электромобилем для массового рынка, и кроссовер Ariya.

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Инвестиции в британский завод поддерживает правительство Королевства. В целом совершенствование производства в Сандерленде требует вливания до £2 миллиардов (более $2,5 млрд), включая третий завод аккумуляторов в Британии и инфраструктурные проекты. Инвестиции Nissan помогут поддержать 7 тысяч работников в Сандерленде и 30 тыс. человек в цепочке поставок.