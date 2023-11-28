Японський автомобільний гігант Nissan інвестує $1,4 мільярда у виробництво двох нових електромобілів. Корпорація оголосила про масштабний проєкт електрифікації власних авто під назвою EV36Zero. Йдеться про британський завод у Сандерленді, де наразі виробляють найуспішнішу електричну модель – Nissan Leaf.

До 2030 року компанія планує повністю перейти на випуск електрокарів у Європі. Саме тому планується повне оновлення моделі Leaf, та випуск абсолютно нових електричних версій Qashqai і Juke.

Ці кросовери раніше мали ДВЗ, і були одними з найуспішніших моделей компанії. Відомо, що створення всіх трьох майбутніх електромобілів базуватиметься на концептах Hyper Urban, Hyper Punk і Chill Out.

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Концепт Chill Out представлений ще у 2021 році, і швидше за все, стане основою наступного покоління Nissan Leaf. Судячи з дизайну концепту, найпопулярніший електромобіль Nissan більше не буде хетчбеком, а стане невеликим міським кросовером.

Hyper Urban – найбільший з представлених концептів, який виглядає як сімейний кросовер, тому можна зробити висновок що це прототип нового Qashqai EV.

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Hyper Punk — це компактний кросовер, і є найприроднішим аналогом Juke. Проте детальної інформації щодо проєктів майбутніх електрокарів Qashqai EV і Juke EV в компанії не надали.

Таким глобальним проєктом з електрифікації модельного ряду компанія Nissan підтвердила втілення своєї концепції майбутнього з нульовим рівнем шкідливих викидів. Проте, імовірно, компанія все ж планує паралельний випуск моделей с ДВЗ. Наразі найбільш конкурентоспроможними електроавтомобілями Nissan на ринку Європи є вже культова модель Leaf, яка стала першим в історії електромобілем для масового ринку, та кросовер Ariya.

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Інвестиції у британський завод підтримує уряд Королівства. Загалом вдосконалення виробництва у Сандерленді потребує вливання до £2 мільярдів (понад $2,5 млрд), включаючи третій завод акумуляторів у Британії та інфраструктурні проєкти. Інвестиції Nissan допоможуть підтримати 7 тисяч працівників у Сандерленді та 30 тис. людей у ланцюжку постачання.