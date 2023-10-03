У Nissan з’явився первісток із серії електричних концептуальних автомобілів, що невдовзі буде продемонстрований на Токійському автосалоні.

Радикальний позашляховик Hyper Urban розроблений для "міських і приміських професіоналів, які надають пріоритет екологічній стійкості". Зовнішній дизайн новачка суттєво відрізняється від поточного електричного позашляховика Nissan Ariya, в ньому переважають кутасті лінії. З передньої частини, де Hyper Urban має світлодіодну панель на всю ширину та чітку панель, повністю зникли вигини.

Дизайнери встановили глянцевий чорний бампер, який контрастує з жовтою фарбою. За словами маркетологів Nissan, це "міняє колірне відображення залежно від кута, під яким на нього падає світло".

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Hyper Urban вражає як зовнішнім виглядом, так й інтер’єром. Щоправда, Nissan поки опублікував лише одне зображення салону, на якому показано задню частину, де видно крісла, схожі на шезлонги.

Взимку навантаження на акумулятор в автомобілі зростає. Тож варто завчасно його перевірити, а за необхідності – замінити на новий. АКБ Bosch розраховані на важкі умови експлуатації та не підведуть навіть у сильний мороз. Рекламна інформація

Це загадковий чотиридверний автомобіль, де двері-метелики розташовані спереду, а двері-метелики-самогубці – позаду. Фото: Nissan

Вони розбавлені великими пуфами та центральним екраном, яким можуть насолоджуватися пасажири на задніх сидіннях. Цікаво, що ці дивани насправді є частиною передніх сидінь, які можуть складатися в задні.

Nissan дипломатично уникнув подробиць щодо електричної силової установки концепту, вказує тільки на наявність функцій V2H і V2G. Також повідомлено, що салон може бути оновлений новою цифровою панеллю приладів, щоб відобразити "останні технології та тенденції в графічних інтерфейсах користувача".