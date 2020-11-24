Відтепер Nissan Note – це тільки гібрид.

Nissan Note першого покоління продавався в Україні, однак друга генерація моделі не продавалась у нас і зникла навіть з лінійки бренду в Європі та США. Тим часом у Японії Note досі продається, причому дуже успішно і виробник потішив шанувальників новим, третім поколінням цієї моделі.

Дивіться також: Renault Megane седан оновився до 2021 модельного року

Note став третьою моделлю марки, представленою на японському ринку у 2020 році і одним із перших отримав нове покоління силової установки e-Power. Це гібридна система, у якій бензиновий двигун виконує роль генератора, а колеса обертає електричний мотор.



Знімок екрана: профілі Nissan Note та Nissan Ariya

Електромотор нового “Ноут” на передній осі продукує 116 к.с. і 280 Нм. Електромотор на задній осі має потужність у 68 к.с. і забезпечує реалізацію повноцінної повнопривідної схеми. У всіх версій передбачено три їздових режими електроніки: Eco, Normal, Sport.

Бензиновий трициліндровий атмосферник 1.2 має потужність у 82 к.с. Його робота була налаштована таким чином, аби тримати оберти на низькому рівні, знижуючи настирливий шум мотора, щоб зробити роботу ДВЗ якомога менш помітною користувачів.

Фото: Nissan Note 2021 / Nissan

Інтер'єр нового Note виглядає значно багатше, ніж у попередників. На пару дисплеїв зведено усю необхідну водію інформацію, прилади – на 7-дюймовому екрані, мультимедіа – на 9-дюймовому. На центральному тунелі, замість важіля коробки передач, тепер джойстик.

Новий Nissan Note виявився компактнішим за попередника – коротшим на 55 міліметрів і нижчим на 15, а колісна база зменшилась на 20 міліметрів. Габарити новинки: 4045/1505/1695/2580. Дорожній просвіт новинки становить лише 120 мм. Колісні диски на 15 або 16 дюймів – сталеві штамповки, а легкосплавні доступні лише для топової версії. А от світлодіодні фари включені в початкову комплектацію Note.

Незважаючи на зменшення габаритів, виробник заявляє, що на другому ряду сидінь стало ще просторіше. Спинка заднього дивана має регулювання нахилу.



Фото: Nissan Note 2021 з тюнінгом від Autech / Nissan

У Японії новий Note почнуть продавати вже у грудні цього року, ціни стартують від 19,4 тисяч доларів, в еквіваленті. Про плани поставок третього покоління Note за межі Японії Nissan поки не говорить.