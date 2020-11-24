Отныне Nissan Note – это только гибрид.

Nissan Note первого поколения продавался в Украине, однако вторая генерация модели не продавалась у нас и исчезла даже из линейки бренда в Европе и США. Между тем в Японии Note до сих пор продается, причем очень успешно и производитель порадовал поклонников новым, третьим поколением этой модели.

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Note стал третьей моделью марки, представленной на японском рынке в 2020 году и одним из первых, кто получил новое поколение силовой установки e-Power. Это гибридная система, в которой бензиновый двигатель выполняет роль генератора, а колеса вращает электрический мотор.

Снимок экрана: профили Nissan Note и Nissan Ariya

Электромотор нового "Ноут" на передней оси производит 116 л.с. и 280 Нм. Электромотор на задней оси имеет мощность в 68 л.с. и обеспечивает реализацию полноценной полноприводной схемы. Во всех версиях предусмотрено три ездовых режима электроники: Eco, Normal, Sport.

Бензиновый трехцилиндровый атмосферник 1.2 имеет мощность в 82 л.с. Его работа была настроена таким образом, чтобы держать обороты на низком уровне, снижая назойливый шум мотора, чтобы можно было сделать работу ДВС менее заметной для пользователей.

Фото: Nissan Note 2021 / Nissan

Интерьер нового Note выглядит значительно богаче, чем у предшественников. На пару дисплеев сведено всю необходимую водителю информацию, приборы – на 7-дюймовом экране, мультимедиа – на 9-дюймовом. На центральном тоннеле, вместо рычага коробки передач, теперь джойстик.

Новый Nissan Note оказался компактнее предшественника – короче на 55 миллиметров и ниже на 15, а колесная база уменьшилась на 20 миллиметров. Габариты новинки: 4045/1505/1695/2580. Дорожный просвет новинки составляет всего 120 мм. Колесные диски на 15 или 16 дюймов – стальные штамповки, а легкосплавные доступны только для топовой версии. А вот светодиодные фары включены в начальную комплектацию Note.

Несмотря на уменьшение габаритов, производитель заявляет, что на втором ряду сидений стало еще просторнее. У спинка заднего дивана есть регулировка наклона.



Фото: Nissan Note 2021 с тюнингом от Autech / Nissan

В Японии новый Note начнут продавать уже в декабре этого года, цены стартуют от 19 400 долларов, в эквиваленте. О планах поставок третьего поколения Note за пределы Японии Nissan пока не говорят.