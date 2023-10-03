В Nissan появился первенец из серии электрических концептуальных автомобилей, что вскоре будет продемонстрирован на Токийском автосалоне.

Радикальный внедорожник Hyper Urban разработан для "городских и пригородных профессионалов, которые выступают за приоритет экологической устойчивости". Внешний дизайн новичка существенно отличается от текущего электрического внедорожника Ниссан Ария, в нем преобладают угловатые линии. Из передней части, где Hyper Urban имеет светодиодную панель на всю ширину и четкую панель, полностью исчезли изгибы.

Дизайнеры установили глянцевый чёрный бампер, который контрастирует с желтой краской. По словам маркетологов Nissan, это "меняет цветовое отражение в зависимости от угла, под которым на него падает свет".

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Hyper Urban поражает как внешним видом, так и интерьером. Правда, Nissan пока опубликовал лишь одно изображение салона, на котором показана задняя часть, где видны кресла, похожие на шезлонги.

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Это загадочный четырехдверный автомобиль, где дверь-бабочка расположена спереди, а дверь-бабочка-самоубийца – позади. Фото: Nissan

Они разбавлены большими пуфами и центральным экраном, которым могут наслаждаться пассажиры на задних сиденьях. Интересно, что эти диваны действительно являются частью передних сидений, которые могут складываться в задние.

Nissan дипломатично избежал подробностей по электрической силовой установке концепта, указывает только на наличие функций V2H и V2G. Также сообщено, что салон может быть обновлен новой цифровой приборной панелью, чтобы отобразить "последние технологии и тенденции в графических интерфейсах пользователя".