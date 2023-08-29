Nissan работал над следующим поколением Kicks, и у нас есть новые шпионские фотографии с маленьким кроссовером.

Это полностью закамуфлированный пробный автомобиль, но мы не можем пропустить более зрелый общий язык дизайна. Кроме того, передняя панель, кажется, имеет новую радиаторную решетку с горизонтальными планками между фарами в отличие от U-образной решетки текущей модели. Трудно сказать, какая точная форма блоков освещения спереди, но пока кажется, что кластеры будут тоньше и, возможно, будут иметь совершенно новую световую подпись.

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Важно отметить, что фотографы-шпионы не были точно уверены в идентичности этого автомобиля. На просторах интернета предполагают, что это может быть новый Juke для Европы, но текущее поколение кроссовера вышло относительно недавно и для капитального обновления еще слишком рано. Кроме того, Juke имеет ручки задней двери, которые скрыты в стойке, в отличие от более обычных ручек, которые можно увидеть на этом тестовом автомобиле.

Kicks впервые был представлен как концепт в 2014 году, а примерно через два года он был запущен в Бразилии как серийная модель. Кроссовер попал на североамериканскую землю в 2017 году во время автосалона в Лос-Анджелесе. Он выступает в качестве замены Juke в Соединенных Штатах и на сегодняшний день является базовой моделью компании с высокими продажами на рынке США.