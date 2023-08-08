Nissan Skyline Nismo дебютирует в Японии. Будет изготовлено всего 1000 экземпляров, из них всего 100 будут комплектациями Skyline Nismo Limited со специальными значками в честь легендарного S54A-1 Skyline GT.

Nissan объявил о дебюте нового Nismo. Хотя ходили слухи и предположения о возможной гибридной модели, ничего из них не сбылось. Посмотрите на новый Skyline Nismo и хорошо посмотрите. Будет изготовлено всего 1000, и они доступны только в Японии.

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Как и следовало ожидать, существует несколько обновлений производительности, сопровождающих эстетические штрихи. Подвеска "специально настроена", чтобы уменьшить крены, хотя Nissan не разделяет, что именно отличается. Шины установлены на эксклюзивные 19-дюймовые колеса Enkei, которые легче, шире и прочнее тех, которые используются на других Skylines. Это позволяет установить заднюю шину немного шире, а когда приходит время остановиться, обновленные тормозные колодки и перенастроенная система ABS сокращают тормозной путь.

Подобный (но не идентичный) к недавно представленному Nissan Z Nismo 3,0-литровый V6 с двойным турбонаддувом теперь развивает 420 лошадиных сил, а крутящий момент достигает 550 Ньютон-метров. В отделе электроники есть режимы вождения sport и sport+, чтобы максимально использовать изменения двигателя и подвески. Режимы производительности также изменяют поведение семиступенчатой автоматической коробки Skyline.

Skyline Nismo имеет скромный обвес со специфическими передней и задней панелями Nismo, боковыми порогами, обновленными дальними фарами и множеством брендов Nismo. Конечно, есть красная окантовка с чёрным вдоль дна. Вы найдете логотип Nismo на доступных сиденьях Recaro, центральной консоли и приборной панели.

Nissan говорит, что Skyline Nismo будет выпущен в сентябре, и только 1000 запланировано на производство. Цены начинаются с 7 880 400 иен, что соответствует примерно 55 000 долларов США по состоянию на август 2023 года.