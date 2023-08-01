Nissan Z Nismo 2024 модельного года предстал перед поклонниками бренда в первый день августа с 420 лошадиными силами, девятиступенчатой автоматической коробкой передач и режимом движения Sport+.

У версии Nismo по сравнению с обычным Z – большая мощность, улучшенная аэродинамика и улучшенное сцепление на поворотах. Силовой агрегат тот же – 3,0-литровый V6 с двойным турбонаддувом. Однако разработчики прибавили больше наддува, лучше настроив систему охлаждения. Это приплюсовало еще 20 лошадиных сил, благодаря чему силовой потенциал растет до 420 "лошадок".

Такую мощность перерабатывает девятиступенчатая автоматическая коробка с настройкой, характерной именно для Nismo. Шины аналогичны тем, что используется на GT-R, только здесь размер задней части составляет 285/35.

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Изменения коснулись передней панели, в которой используется дизайн Grand-Nose или G-Nose. Это больше, чем просто редизайн, направленный на устранение прямоугольных решеток радиатора Z. Он действительно выпирает немного вперед, как и старый Fairlady 240ZG. В результате этого Nissan Z Nismo 2024 примерно на дюйм длиннее стандартной модели.

Передняя решетка, передний и задний бамперы, молдинги крыльев, защита боковых порогов, задний спойлер и задние светодиодные противотуманные фары разработаны специально для NISMO. Фото: Nissan

Спойлер в основе передней панели сделан из тончайшей сетки, которую Nissan до этого в такой толщине для закрытия отверстия радиаторной решетки никогда не использовал. Углы передней панели украшены стильными и функциональными канардами, улучшающими прижимную силу и сливающимися с боковыми порогами Nismo.

Сзади Z Nismo получил увеличенный кормовой спойлер из трех частей – он шире и выше. В сочетании с вышеупомянутыми боковыми порогами и задней панелью в стиле GT-R прижимная сила увеличивается при одновременном снижении подъемной силы и сопротивления.

Модернизация подвески и тормозов поражает, поскольку Nissan установил уникальные стабилизаторы поперечной устойчивости, перенастроенные амортизаторы и более жесткие пружины. Шасси также усилено, чтобы лучше справляться со строгими скоростными условиями.

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Разработчики уверяют, что обновление делает Z Nismo на 2,5% жестче, но при этом улучшено управление. Торможение улучшено благодаря 15-дюймовым роторам спереди и 13,8-дюймовым дискам сзади.

Nissan добавил новый режим управления Sport+, в котором изменена программа переключения передач, а сиденье Recaro придают водителю и пассажиру лучшего комфорта.

Внешне Nissan Z Nismo доступен в пяти цветах. О цене новичка пока ничего не сообщается. Фото: Nissan