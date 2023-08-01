Nissan Z Nismo 2024 модельного року появився перед шанувальниками бренду у перший день серпня з 420 кінськими силами, дев'ятиступінчастою автоматичною коробкою передач та режимом руху Sport+.

У версії Nismo порівняно зі звичайним Z – більша потужність, покращена аеродинаміка та поліпшене зчеплення на поворотах. Силовий агрегат той самий – 3,0-літровий V6 з подвійним турбонаддувом. Однак розробники додали більше наддуву, краще налаштувавши систему охолодження. Це приплюсувало ще 20 кінських сил, завдяки чому силовий потенціал зростає до 420 “конячок”.

Цю потужність переробляє дев'ятиступенева автоматична коробка передач з налаштуванням, характерним саме для Nismo. Шини аналогічні тим, що використовується на GT-R, тільки тут розмір задньої частини становить 285/35.

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Зміни зачепили передню панель, в якій використовується дизайн Grand-Nose або G-Nose. Це більше, ніж просто редизайн, спрямований на усунення прямокутних решіток радіатора Z. Він насправді випирає трохи вперед, як і старий Fairlady 240ZG. В результаті цього Nissan Z Nismo 2024 приблизно на дюйм довший від стандартної моделі.

Передня решітка, передній та задній бампери, молдинги крил, захист бічних порогів, задній спойлер та задні світлодіодні протитуманні фари були розроблені спеціально для NISMO. Фото: Nissan

Спойлер в основі передньої панелі зроблено з найтоншої сітки, яку Nissan до цього у такій товщині для закриття отвору решітки радіатора ніколи не використовував. Кути передньої панелі прикрашені стильними та функціональними канардами, що поліпшують притискну силу та зливаються з бічними порогами Nismo.

Позаду Z Nismo отримав збільшений кормовий спойлер із трьох частин – він ширший і вищий. У поєднанні з вищезгаданими бічними порогами та задньою панеллю в стилі GT-R притискна сила збільшується при одночасному зниженні підйомної сили та опору.

Модернізація підвіски та гальм також вражає, оскільки Nissan встановив унікальні стабілізатори поперечної стійкості, перенастроєні амортизатори та жорсткіші пружини. Шасі також посилено, щоб краще справлятися із суворими швидкісними умовами.

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Розробники запевняють, що оновлення робить Z Nismo на 2,5% жорсткішим, але при цьому покращено керування. Гальмування поліпшено завдяки 15-дюймовим роторам спереду та 13,8-дюймовим дискам ззаду.

Nissan додав новий режим керування Sport+, в якому змінено програму перемикання передач, а сидіння Recaro додають водієві та пасажиру кращого комфорту.

Зовні Nissan Z Nismo доступний у п'яти кольорах. Про ціну новачка поки нічого не повідомляється. Фото: Nissan