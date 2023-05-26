Двигун є виключно демонстраційною моделлю. Частини блоку циліндрів замінені прозорою смолою, а деталі хромовані для більш привабливого виду.

Компанія Nissan дуже пишається твін-турбо 3,0-літровим V6, який приводить в дію Z. Силова установка має внутрішнє позначення VR30DDTT, і тепер є спеціальна прозора версія, яку компанія використовує, щоб підкреслити, як працює двигун.

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Щоб створити цей двигун, спеціалісти з виробництва прототипів Nissan відфрезерували шматки VR30DDTT і замінили їх прозорою смолою. Команда також хромувала деякі компоненти та пофарбувала інші, щоб зробити їх більш помітними.

На відео показано, як працює верхня частина двигуна. Ви можете побачити, як обертається ланцюг ГРМ і розподільний вал, що керує клапанами. Поршні, шатуни, колінчастий вал та інші деталі.

Infiniti Q50 був першим автомобілем, який використовував VR30DDTT, і він також був доступний у Q60. Потужність двигуна становить 400 к.с. Nissan пропонує Z з шестиступінчастою механічною коробкою передач або дев'ятиступінчастою автоматичною коробкою передач.

Ціни на Z 2023 року починаються від 42 085 доларів США з будь-якою коробкою передач. Найпопулярніший Proto Spec коштує 56 380 доларів.