На виставці Auto Shanghai 2023 компанія Nissan проводить світовий дебют повністю електричного концептуального автомобіля Arizon.

Nissan Arizon — це акумуляторний електричний позашляховик, створений китайською командою, використовуючи глобальний досвід Nissan у сфері електромобілів, і розроблений, щоб служити «багатофункціональним партнером для китайських водіїв».

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Створений для різноманітних потреб водіїв у мобільності на найбільшому автомобільному ринку світу, Nissan Arizon побудований на платформі CMF-EV, яка також використовується в Nissan Ariya та Renault Megane E-Tech Electric. Однак жодних специфікацій або розмірів трансмісії немає.

Ця модель поєднує вражаючий зовнішній дизайн із технічним салоном, який сконструйований таким чином, щоб бути орієнтованим на людину.

Зовні Nissan Arizon вирізняється м’язистим дизайном, зокрема блоковими передньою та задньою частинами з тонким освітленням від борту до борту, виразним дизайном задньої стійки, вертикальним заднім вікном, відсутністю дверних ручок, а також великими колесами і арками в позашляховому стилі.

Nissan каже, що концептуальний позашляховик має низький центр ваги, хоча це важко побачити на фотографіях.

Масивні передні двері забезпечують безперешкодний доступ до мінімалістичного, але затишного інтер’єру, який включає широкий екран, що займає більше половини довжини приладової панелі, рульове колесо, підвищений центральний тунель, сидіння для відпочинку та великий скляний дах з автоматичним затемненням.

У концепції Arizon є новий віртуальний особистий помічник під назвою Eporo, який може взаємодіяти з пасажирами подібно до людини та надавати точні відповіді, використовуючи дані про час, погоду та інші дані.

Nissan Arizon також має інтерактивну систему освітлення, яка розпізнає людей і автоматично адаптує освітлення відповідно до їхніх уподобань. Систему навколишнього освітлення можна регулювати за допомогою інтуїтивно зрозумілих режимів, включаючи дозвілля, розслаблення, сон і рандом, пропонуючи безперебійну персоналізовану взаємодію.

У Nissan заявили, що концепт Arizon був розроблений у Китаї для китайських клієнтів, які шукають персоналізоване рішення, але не коментували, чи це дослідження дизайну передбачає попередній перегляд серійної моделі.

Однак головний операційний директор Nissan Ашвані Гупта сказав: «На [китайському] ринку існує потреба в посиленні електрифікації та підвищеній екологічності, і ми наполегливо працюємо, щоб її задовольнити».

Хоча Nissan Arizon виглядає надто футуристично, щоб потрапити у виробництво в такому вигляді, це може вплинути на майбутні моделі електромобілів японського бренду для китайського ринку.