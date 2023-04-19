На выставке Auto Shanghai 2023 компания Nissan проводит мировой дебют полностью электрического концептуального автомобиля Arizon.

Nissan Arizon – это аккумуляторный электрический внедорожник, созданный китайской командой, используя глобальный опыт Nissan в сфере электромобилей, и разработанный для того, чтобы служить «многофункциональным партнером для китайских водителей».

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Созданный для разнообразных потребностей водителей в мобильности на крупнейшем автомобильном рынке мира, Nissan Arizon построен на платформе CMF-EV, также используемой в Nissan Ariya и Renault Megane E-Tech Electric. Однако никаких спецификаций или размеров трансмиссии нет.

Эта модель сочетает впечатляющий внешний дизайн с техническим салоном, сконструированным таким образом, чтобы быть ориентированным на человека.

Снаружи Nissan Arizon отличается мускулистым дизайном, в частности блочными передней и задней частями с тонким освещением от борта к борту, выразительным дизайном задней стойки, вертикальным задним окном, отсутствием дверных ручек, а также большими колесами и арками во внедорожном стиле.

Nissan говорит, что концептуальный внедорожник имеет низкий центр тяжести, хотя это трудно увидеть на фотографиях.

Массивная передняя дверь обеспечивает беспрепятственный доступ к минималистичному, но уютному интерьеру, который включает широкий экран, занимающий более половины длины приборной панели, рулевое колесо, повышенный центральный тоннель, сиденья для отдыха и большую стеклянную крышу с автоматическим затемнением.

В концепции Arizon есть новый виртуальный личный помощник под названием Eporo, который может взаимодействовать с пассажирами подобно человеку и предоставлять точные ответы, используя данные о времени, погоде и других данных.

Nissan Arizon также имеет интерактивную систему освещения, которая распознает людей и автоматически адаптирует освещение в соответствии с их предпочтениями. Систему окружающего освещения можно регулировать с помощью интуитивно понятных режимов, включая досуг, расслабление, сон и рандом, предлагая бесперебойное персонализированное взаимодействие.

В Nissan заявили, что концепт Arizon был разработан в Китае для китайских клиентов, которые ищут персонализированное решение, но не комментировали, предусматривает ли это исследование дизайна предварительный просмотр серийной модели.

Однако главный операционный директор Nissan Ашвани Гупта сказал: "На [китайском] рынке существует потребность в усилении электрификации и повышенной экологичности, и мы упорно работаем, чтобы ее удовлетворить".

Хотя Nissan Arizon смотрится очень футуристично, чтоб попасть в создание в таком виде, это может воздействовать на будущие модели электромобилей японского бренда для китайского рынка.