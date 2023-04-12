В Украине близнец Nissan Rogue под названием X-Trail только недавно поступил в автосалоны, а в США уже ждут его рестайлинг.

Свежие шпионские фото с рестайлинговым Nissan Rogue в 2024 году появились на Motor1. Нынешнее поколение дебютировало в США в 2021 году, но за океаном любят делать "подтяжку лица" ежегодно. Закамуфлированный Nissan Rogue увидели на дорогах Америки, и, похоже, это существенный рестайлинг модели.

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Этот внедорожник нельзя спутать с чем-нибудь другим, чем с Rogue. Выразительная D-образная стойка хорошо видна, как и задние фонари. Однако камуфляжа на оптике маловато, поєтому эксперты не ожидают особых изменений.

Спереди фары выглядят идентично текущей модели, что говорит о грядущих изменениях в радиаторной решетке. Легко увидеть контуры знакомой Nissan V-образной радиаторной решетки, хотя она может быть немного более узкой и глубокой по дизайну.

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Все остальное выглядит как стандартный Rogue. Наши шпионские источники считают, что текущий 1,5-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом продолжат ставить на обновленную модель, обновление салона также будет незначительным.

Конечно, всегда есть возможность небольших изменений в украшении, большего сенсорного экрана и новых технологий.



Появление закамуфлированного Nissan на дорогах свидетельствует о том, что дебют не за горами. Скорее всего, обновленный Rogue выйдет на рынок США уже в конце этого года как модель 2024 года.