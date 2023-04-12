В Україні близнюк Nissan Rogue під назвою X-Trail лише нещодавно надійшов в автосалони, а у США вже чекають на його рестайлінг.

Свіжі шпигунські фото з рестайлінговим Nissan Rogue 2024 року з’явились на Motor1. Нинішнє покоління дебютувало у США у 2021 році, але за океаном люблять робити “підтяжку лиця” чи не щороку. Закамуфльований Nissan Rogue побачили на дорогах Америки, і схоже, що це суттєвий рестайлінг моделі.

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Цей позашляховик не можна сплутати з чимось іншим, ніж із Rogue. Виразну D-подібну стійку добре видно, як і задні ліхтарі. Однак камуфляжу на оптиці обмаль, тож експерти не очікують особливих змін.

Спереду фари виглядають ідентично поточній моделі, що говорить про майбутні зміни в решітці радіатора. Легко побачити контури знайомої Nissan V-подібної решітки радіатора, хоча вона може бути трохи вужчою та глибшою за дизайном.

Нові шини Continental перед серійним виробництвом випробовуються як в лабораторії, так і в реальних умовах – на полігонах у Франції, Німеччині, Чехії та США. Кожну модель нових шин тестують протягом 150 000 кілометрів. Рекламна інформація

Все інше виглядає як стандартний Rogue. Наші шпигунські джерела вважають, що поточний 1,5-літровий трициліндровий двигун з турбонаддувом продовжать ставити на оновлену модель, оновлення салону також буде незначним. Звичайно, завжди є можливість невеликих змін у оздобленні, більшого сенсорного екрана та нових технологій.



Поява закамуфльованого Nissan на дорогах свідчить, що дебют не за горами. Швидше за все оновлений Rogue вийде на ринок США вже наприкінці цього року як модель 2024 року.