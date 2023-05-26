Двигатель является исключительно демонстрационной моделью. Части блока цилиндров заменены прозрачной смолой, а хромированные детали для более привлекательного вида.

Компания Nissan очень гордится твин-турбо 3,0-литровым V6, который приводит в действие модель спортивной серии Z. Силовая установка имеет внутреннее обозначение VR30DDTT, и теперь есть специальная прозрачная версия, которую компания использует, чтобы подчеркнуть, как работает двигатель.

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Чтобы создать этот двигатель, специалисты по производству прототипов Nissan отфрезеровали куски VR30DDTT и заменили их прозрачной смолой. Команда также хромировала некоторые компоненты и покрасила другие, чтобы сделать их более заметными.

На видео показано, как работает верхняя часть двигателя. Вы можете увидеть, как вращается цепь ГРМ и распределительный вал, управляющий клапанами. Поршни, шатуны, коленчатый вал и другие детали.

Infiniti Q50 был первым автомобилем, который использовал VR30DDTT, и он также был доступен в Q60. Мощность двигателя составляет 400 л. Nissan предлагает Z с шестиступенчатой механической коробкой или девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Цены на Z 2023 начинаются от 42 085 долларов США с любой коробкой передач. Самый популярный Proto Spec стоит 56 380 долларов.