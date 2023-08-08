Nissan Skyline Nismo дебютує в Японії. Буде виготовлено лише 1000 екземплярів, з них лише 100 будуть комплектаціями Skyline Nismo Limited зі спеціальними значками на честь легендарного S54A-1 Skyline GT.

Nissan оголосив про дебют нового Nismo. Хоча ходили чутки та припущення про можливу гібридну модель, нічого з них не збулося. Натомість подивіться на новий Skyline Nismo та добре подивіться. Буде виготовлено лише 1000, і вони доступні лише в Японії.

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Як і слід було очікувати, є кілька оновлень продуктивності, які супроводжують естетичні штрихи. Підвіска "спеціально налаштована", щоб зменшити крен, хоча Nissan не поділяє, що саме відрізняється. Шини встановлені на ексклюзивні 19-дюймові колеса Enkei, які легші, ширші та міцніші, ніж ті, що використовуються на інших Skylines. Це дозволяє встановити задню шину трохи ширше, а коли приходить час зупинитися, оновлені гальмівні колодки та переналаштована система ABS скорочують гальмівний шлях.

Подібний (але не ідентичний) до нещодавно представленого Nissan Z Nismo 3,0-літровий V6 з подвійним турбонаддувом тепер розвиває 420 кінських сил, а крутний момент досягає 550 Ньютон-метрів. У відділі електроніки є режими водіння sport і sport+, щоб максимально використати зміни двигуна та підвіски. Режими продуктивності також змінюють поведінку семиступінчастої автоматичної коробки передач Skyline.

Skyline Nismo має скромний обвіс із специфічними передньою та задньою панелями Nismo, бічними порогами, оновленими дальніми фарами та великою кількістю брендів Nismo. Звичайно, є червона окантовка з чорним уздовж дна. Ви знайдете логотип Nismo на доступних сидіннях Recaro, центральній консолі та панелі приладів.

Nissan каже, що Skyline Nismo буде випущено у вересні, і лише 1000 заплановано до виробництва. Ціни починаються з 7 880 400 ієн, що відповідає приблизно 55 000 доларів США станом на серпень 2023 року.