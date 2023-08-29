Nissan працював над наступним поколінням Kicks, і ми маємо нові шпигунські фотографії з маленьким кросовером.

Це повністю закамуфльований пробний автомобіль, але ми не можемо пропустити більш зрілу загальну мову дизайну. Крім того, передня панель, здається, має нову решітку радіатора з горизонтальними планками між фарами на відміну від U-подібної решітки поточної моделі. Важко сказати, яка точна форма блоків освітлення спереду, але наразі здається, що кластери будуть тоншими та, можливо, матимуть абсолютно новий світловий підпис.

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Важливо зазначити, що фотографи-шпигуни не були точно впевнені в ідентичності цього автомобіля. На просторах інтернету припускають, що це може бути новий Juke для Європи, але поточне покоління кросовера вийшло відносно недавно, і для капітального оновлення ще занадто рано. Крім того, Juke має ручки задніх дверей, які приховані в стійці, на відміну від більш звичайних ручок, які можна побачити на цьому тестовому автомобілі.

Kicks був вперше представлений як концепт у 2014 році, а приблизно через два роки він був запущений у Бразилії як серійна модель. Кросовер потрапив на північноамериканську землю в 2017 році під час автосалону в Лос-Анджелесі. Він виступає як заміна Juke у Сполучених Штатах і на сьогоднішній день є базовою моделлю компанії з високими продажами на ринку США.