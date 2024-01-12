Бестселер в класі сімейних позашляховиків на американському ринку отримав рестайлінг. Актуальне покоління моделі існує на ринку з 2021 року, тому в компанії Nissan вирішили “освіжити” популярну модель. Очікувана вартість новинки починатиметься з 30 000 доларів.

Рестайлінгова модель суттєво відрізнятиметься від свого попередника. Оновлена решітка радіатора надає більшої привабливості впізнаваному силуету спереду. Задня частина також виглядає інакше завдяки новим ліхтарям.

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Найвищий рівень комплектації Platinum отримав нові 19-дюймові колеса разом із глянцевим чорним оздобленням крил і більш стильним обвісом. Nissan також запропонує три нові кольори: Everest White Pearl, Deep Ocean Blue Pearl і Baja Storm.

Інтер’єр автомобіля суттєво оновили. Комплектація Platinum також тепер доступна із коричневою шкіряною оббивкою. Базові комплектації S і SV все ще мають 8,0-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи, а більший 12,3-дюймовий екран доступний у комплектаціях SL і Platinum отримає вбудовані програми Google, такі як Google Maps, Google Play і Google Assistant.

Nissan Rogue у вищих комплектаціях також отримає панель для бездротової зарядки. Менший екран сумісний з Apple CarPlay через дротове з’єднання, тоді як більший екран, доступний в SL і Platinum пропонує бездротове віддзеркалення смартфона.

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Силову установку кросовера залишили без змін. Rogue 2024, як і раніше, поставляється з 1,5-літровим рядним трициліндровим двигуном із турбонаддувом і змінним ступенем стиснення, потужністю 201 к.с. з переднім приводом і безступінчастою автоматичною коробкою передач (CVT). Повний привід також доступний і є опціональним.

Вартість авто в США дещо зросла порівняно з попередньою моделлю, але базовий S все ще коштує трохи менше ніж 30 000 доларів. Вартість комплектації SV починається від $31 375, SL - від $36 535, а топовий Platinum коштує 39 965 доларів США. Вартість оснащення системою повного приводу становить $1500.

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Nissan Rogue досить популярний й в Україні, його привозять зі США попри те, що у нас офіційно продається європейський брат-близнюк - X-Trail.