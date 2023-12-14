Французька компанія позбавляється «зайвих» активів. Renault продасть Nissan п'ять відсотків його акцій зі збитками 1,5 мільярда євро.

Французька сторона позбавиться активів на суму до 765 мільярдів євро, які викупить Nissan. Як пише Reuters, це стане першим етапом запланованої угоди в рамках рестуктуризації, покликаної зрівняти ролі партнерів в альянсі, до якого, крім Nissan та Renault, входить Mitsubishi. В результаті частка Renault має опуститися з нинішніх 43,3 відсотка до 15%.

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Renault передала 28,4-пакет акцій у французький траст, щоб потім поступово продавати їх Nissan. Вже перший етап продажу, за підрахунками французів, виллється у збиток 1,5 мільярда євро, який згодом може бути скоригований. На тлі цієї акції Renault подешевшала на 0,3 відсотка на торгах у вівторок.

На початку 2023 року Renault та Nissan домовилися про реструктуризацію, яка має збалансувати частки партнерів в альянсі. В останні роки між ними зростала напруга через нерівноправність: японська компанія володіє лише 15 відсотками акцій Renault без права голосу, тоді як у французів їх майже втричі більше. Mitsubishi ж відіграє роль сателіту Nissan.

Влітку з'явилася конкретика: згідно з домовленістю, окрім купівлі акцій, Nissan інвестує в новий електромобільний підрозділ Renault - Ampere. Пізніше він буде виділений від основної компанії. Також партнери домовилися разом працювати над твердотілими батареями, програмними платформами та асистуючими системами.

Ampere має стати відповіддю Renault на експансію дешевих китайських електрокарів. До кінця десятиліття нова компанія представить шість «батарейних» машин, включаючи недорогий міський автомобіль, який з'явиться за два роки.