Французская компания избавляется от "лишних" активов. Renault продаст Nissan пять процентов его акций с убытком 1,5 миллиарда евро.

Французская сторона избавится от активов на сумму до 765 миллиардов евро, которые выкупит Nissan. Как пишет Reuters, это станет первым этапом запланированной сделки в рамках рестуктуризации, призванной уравнять роли партнеров в альянсе, в который, кроме Nissan и Renault, входит Mitsubishi. В результате доля Renault должна опуститься с нынешних 43,3 процента до 15%.

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Renault передала 28,4-пакет акций во французский траст, чтобы потом постепенно продавать их Nissan. Уже первый этап продажи, по подсчетам французов, выльется в убыток 1,5 миллиарда евро, который впоследствии может быть скорректирован. На фоне этой акции Renault подешевела на 0,3 процента на торгах во вторник.

В начале 2023 года Renault и Nissan договорились о реструктуризации, которая должна сбалансировать доли партнеров в альянсе. В последние годы между ними росло напряжение из-за неравноправия: японская компания владеет лишь 15 процентами акций Renault без права голоса, тогда как у французов их почти втрое больше. Mitsubishi же играет роль сателлита Nissan.

Летом появилась конкретика: согласно договоренности, помимо покупки акций, Nissan инвестирует в новое электромобильное подразделение Renault - Ampere. Позже оно будет отделено от основной компании. Также партнеры договорились вместе работать над твердотельными батареями, программными платформами и ассистирующими системами.

Ampere должна стать ответом Renault на экспансию дешевых китайских электрокаров. До конца десятилетия новая компания представит шесть "батарейных" машин, включая недорогой городской автомобиль, который появится через два года.